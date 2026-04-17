Ungvári legyőzője nyerte az olimpiai bajnokok slágermeccsét a cselgáncs Eb-n

A súlycsoport csúcstalálkozóján, melyet Gosztonyi Balázs vezetett, a 2012-es, londoni fináléban Ungvári Miklóst legyőző grúz sztár csaknem kilenc és fél perces (!) csatában, intésekkel verte meg az ötkarikás címvédő és ötödik Eb-aranyára hajtó azeri klasszist. A 34 éves Savdatuasvili olimpiai és világbajnoki aranya mellett immár kétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát.

A női 63 kilós finálé viszont csupán 51 másodpercig tartott, ekkor a holland Joanne van Lieshout leszorítással legyőzte a francia Manon Deketert.

CSELGÁNCS EB

Férfi 73 kg

Európa-bajnok: Lasa Savdatuasvili (Grúzia)

2. Hidayat Heydarov (Azerbajdzsán)

3. Dayyan Boulemtafes (Franciaország) és Bilal Ciloglu (Törökország)

Szabó Áron és Szegedi Dániel helyezetlen.

Női 57 kg

Európa-bajnok: Eteri Liparteliani (Grúzia)

2. Timna Nelson Levi (Izrael)

3. Binta Ndiaye (Svájc) és Sarah Leonie Cysique (Franciaország)

Női 63 kg

Európa-bajnok: Joanne van Lieshout (Hollandia)

2. Manon Deketer (Franciaország)

3. Iva Oberan (Horvátország) és Angelika Szymanska (Lengyelország)

Kriza Anna helyezetlen.

