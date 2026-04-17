Ungvári legyőzője nyerte az olimpiai bajnokok slágermeccsét a cselgáncs Eb-n

2026.04.17. 16:32
null
Lasa Savdatuasvili (Fotó: Getty Images)
Lasa Savdatuasvili cselgáncs cselgáncs Eb
A hazai kedvenc Lasa Savdatuasvili nyerte meg a 73 kilogrammos döntőt a szintén olimpiai bajnok Hidayat Heydarov ellen a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapján.

A súlycsoport csúcstalálkozóján, melyet Gosztonyi Balázs vezetett, a 2012-es, londoni fináléban Ungvári Miklóst legyőző grúz sztár csaknem kilenc és fél perces (!) csatában, intésekkel verte meg az ötkarikás címvédő és ötödik Eb-aranyára hajtó azeri klasszist. A 34 éves Savdatuasvili olimpiai és világbajnoki aranya mellett immár kétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát.

A női 63 kilós finálé viszont csupán 51 másodpercig tartott, ekkor a holland Joanne van Lieshout leszorítással legyőzte a francia Manon Deketert.

CSELGÁNCS EB
Férfi 73 kg
Európa-bajnok: Lasa Savdatuasvili (Grúzia)
2. Hidayat Heydarov (Azerbajdzsán)
3. Dayyan Boulemtafes (Franciaország) és Bilal Ciloglu (Törökország)
Szabó Áron és Szegedi Dániel helyezetlen.
Női 57 kg
Európa-bajnok: Eteri Liparteliani (Grúzia)
2. Timna Nelson Levi (Izrael)
3. Binta Ndiaye (Svájc) és Sarah Leonie Cysique (Franciaország)
Női 63 kg
Európa-bajnok: Joanne van Lieshout (Hollandia)
2. Manon Deketer (Franciaország)
3. Iva Oberan (Horvátország) és Angelika Szymanska (Lengyelország)
Kriza Anna helyezetlen.
 

 

