Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét

KAPOLCSI-SZABÓ BENCEKAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.18. 14:53
Fotó: Dömötör Csaba, archív
cselgáncs Özbas Szofi cselgáncs Eb
Özbas Szofi aranyérmet nyert 70 kilogrammban a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon, ezzel megvédte címét.

„Szofi elképesztően jó fejben, pontosan tudja, mikor mit kell csinálnia” – mondta Bor Barna az elődöntő után. Reménykedtünk benne, a fináléban is így lesz, és megvédi Eb-címét a Honvéd dzsúdósa. Francia ellenfelével eddig egyszer csapott össze tétmeccsen, tavaly egy kínai Grand Prix-n, akkor kikapott tőle, itt volt a lehetőség a visszavágásra. 

Özbas pedig élt az eséllyel, sőt, páratlanul magabiztosan győzött Melkia Auchecorne ellen. Kettejük döntője egy percig sem tartott, már az első pillanattól kezdve a magyar dzsudoka irányított: első indítását még kivédekezte a rivális, de mikor ismét földre kerültek, Özbas elkapta ellenfele nyakát, hátára fordította, Auchecorne-nak pedig nem maradt más választása, lekopogta és feladta a meccset. Özbas Szofi ismét Európa-bajnok, Csernoviczki Éva után mindössze a második magyar dzsudoka, aki meg tudta védeni kontinensbajnoki címét.

 

