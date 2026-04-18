Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét

„Szofi elképesztően jó fejben, pontosan tudja, mikor mit kell csinálnia” – mondta Bor Barna az elődöntő után. Reménykedtünk benne, a fináléban is így lesz, és megvédi Eb-címét a Honvéd dzsúdósa. Francia ellenfelével eddig egyszer csapott össze tétmeccsen, tavaly egy kínai Grand Prix-n, akkor kikapott tőle, itt volt a lehetőség a visszavágásra.

Özbas pedig élt az eséllyel, sőt, páratlanul magabiztosan győzött Melkia Auchecorne ellen. Kettejük döntője egy percig sem tartott, már az első pillanattól kezdve a magyar dzsudoka irányított: első indítását még kivédekezte a rivális, de mikor ismét földre kerültek, Özbas elkapta ellenfele nyakát, hátára fordította, Auchecorne-nak pedig nem maradt más választása, lekopogta és feladta a meccset. Özbas Szofi ismét Európa-bajnok, Csernoviczki Éva után mindössze a második magyar dzsudoka, aki meg tudta védeni kontinensbajnoki címét.