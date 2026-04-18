Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Diósgyőr–Debrecen 0–5

Özbas Szofi: Nincs recept a jó versenyhez, mindegyik más

KAPOLCSI-SZABÓ BENCE
• Tbiliszi
2026.04.18. 18:36
Özbas Szofinak egy hét pihenőt adott az edzője az Eb-győzelem után (Fotó: Getty Images)
Címkék
cselgáncs Özbas Szofi cselgáncs Eb
Özbas Szofi megvédte Európa-bajnoki címét, újabb egy évig ülhet a kontinens trónján. A Honvéd dzsúdósával megnyert döntője után beszélgettünk.

– Beszélgettünk már úgy, hogy friss Európa-bajnok, de úgy még nem, hogy friss kétszeres Európa-bajnok. Hogy van most?
– Hihetetlen, hogy pillanatok töredékei alatt milyen nagy dolgok történhetnek, és most velem egy ilyen nagy dolog történt. Ilyenkor az a fontos, hogy meg tudjam élni. Ehhez az kell, hogy ne gondolkodjak azon, mi történt és mi fog történni. Nem vagyok egy ugrándozós típus, de amikor vége lett a döntőmnek, kiszakadt belőlem a boldogság – mondta az immár kétszeres Európa-bajnok Özbas Szofi a Nemzeti Sportnak. 

– Egész nap látszódott, hogy igyekszik a jelenben maradni, minden meccse után kicsit leült a kijáró szélére, adott magának néhány pillanatot, hogy feldolgozza az eseményeket.
– Igen, nincs recept arra, hogyan tud jól sikerülni egy verseny, mert nincs kettő ugyanolyan. Hiába volt már egy jó Európa-bajnoki élményem, nem erőltethettem, hogy ugyanazt érezzem, éljem át, mert akkor biztosan nem így sikerült volna a mostani. Különböző gyakorlatokat csináltam, hogy minél inkább jelen tudjak lenni testileg és szellemileg is a versenyen, pénteken csak feküdtem az ágyamban csukott szemmel, és igyekeztem elképzelni a másnapi bemelegítés minden egyes apró részletét. A meccseket nem szeretem előre felvázolni fejben, de azt igen, hogy milyen érzelmekkel szeretnék küzdeni.

– Nem jellemző önre, de most a meccsek között kommunikált edzőjével, ezúttal így tudott a legnagyobb segítség lenni Toncs Péter?
– Igen, és le a kalappal előtte, hogy mindig alkalmazkodik ahhoz, amit szeretnék. Ezen a versenyen ezt igényeltem, hogy itt legyen, szurkoljon a lelátóról. Tiszteletben tartja, hogy nem vele vonulok ki a tatamihoz és tisztában vagyok vele, hogy ez nehéz, hiszen járna neki is és szeretné megkapni az első ölelést a meccs után, de meghozza értem az áldozatot, amire szükségem van. 

– Tudom, hogy nem szokta megnézni a sorsolását, de hogyan reagált mindig a soron következő ellenfelére, milyen volt az aranyéremig vezető út?
– Ezúttal sem néztem meg. Ez már egy Európa-bajnokság, szóval legfeljebb annyit tudtam, hogy talán az első küzdelmem nem topversenyző ellen lesz. Abban biztos voltam, hogy a nyolcaddöntőben vagy a negyeddöntőben már olyan ellenfél jöhet, aki nagyon kemény, de ismerem. Akik benne vagyunk a legjobb tízben, már elég jól ismerjük egymást – hiszen ezért vannak az edzőtáborok. Bár vannak olyanok, akik ugyan ott vannak az táborokban, de nem annyira keresik a küzdelmet a riválisokkal. Én nem szoktam ezzel taktikázni, ott is a legjobb tudásommal és technikáimmal dzsúdózok. Ez lehet, hogy hiba, amin dolgoznom kell…

– Eddig nem úgy tűnik.
Igen, szeretek mindent beleadni, legyen szó edzésről vagy versenyről.

– A francia lányt, akivel a döntőben megküzdött, Melkia Auchecorne-t is ismerte edzőtáborból?
– Igen, többször is összecsaptunk azóta, hogy Kínában a Grand Prix-n kikaptam tőle. Nagyon kellemetlen ellenfél, szikár testalkatú, erős lány. Nagyon kemény volt, ahogy felállt a döntőre, de igyekeztem a múltra nem gondolni, mert tényleg nem számít, amikor éppen küzdünk egymással. Aki képes hamarabb a pillanatban versenyezni, az nagy eséllyel nyer is. Nem gondoltam volna, hogy földön fogok nyerni ellene, mert éppen a GP-n egy leszorításhelyzetből fordított át engem az utolsó pillanatban, és győzött. Külön öröm számomra, hogy azért a vereségért visszavághattam, ugyanakkor én minden meccsemre úgy megyek ki, hogy dobni szeretnék, ez az elsődleges célom. Azért így is jó volt.

– Edzője mondta, hogy most egy hét pihenés következik…
Igen? Ennek nagyon örülök, értékelni kell!

– Ezek szerint nem tudta?
Nem, most még annyira a jelenben vagyok, hogy nem gondoltam erre. Örülök neki, hogy ő is tudja és elfogadja, hogy nem robotüzemmódban működöm, és nem kizárólag a dzsúdónak élő ember vagyok, hiszen akkor tudok jól sportolni, ha a tatamin kívüli életem is színes, és a dzsúdón kívüli dolgaimra is van időm. 

CSELGÁNCS EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI, EREDMÉNYEK

FÉRFIAK
81 kg
1. forduló: Tóth Benedek erőnyerő 2. forduló: Tóth–Dikajev (észt) 10–0. 3. forduló: Casse (belga)–Tóth 5–0
Európa-bajnok: Tyimur Arbuzov (Oroszország), 2. Tato Grigalasvili (Grúzia), 3. Mihajlo Simin (Szerbia) és Zelim Tckaev (Azerbajdzsán), …, Tóth helyezetlen. 
90 kg
1. forduló: Nerpel Gergely erőnyerő, Sáfrány Péter erőnyerő. 2. forduló: Naschcho (osztrák)–Nerpel 7–5, Schriever (német)–Sáfrány 5–0
Európa-bajnok: Luka Maisuradze (Grúzia), 2. Nemanja Majdov (Szerbia), 3. Maxime-Gael Ngayap Hambou (Franciaország) és Alex Cret (Románia), …, Nerpel és Sáfrány helyezetlen. 


NŐK
70 kg
1. forduló: Özbas Szofi erőnyerő. 2. forduló: Özbas–Tcsanturia (grúz) 7–0. 3. forduló: Özbas–Aghayeva (azeri) 10–0. Negyeddöntő: Özbas–Telcidu (görög) 10–0. Elődöntő: Özbas–Fohouo (svájci) 10–0. Döntő: Özbas–Auchecorne (francia) 10–0
Európa-bajnok: ÖZBAS SZOFI (MAGYARORSZÁG), 2. Melkia Auchecorne (Franciaország), 3. Madina Tajmazova (Oroszország) és Lynn April Fohouo (Svájc)

 

 

cselgáncs Özbas Szofi cselgáncs Eb
