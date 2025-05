World Marathon Majors: minden profi és amatőr futó álma

TOKIÓ

Első verseny: 2007

Szintemelkedés: 98 méter

Pályacsúcs: Benson Kipruto (kenyai) 2:02:16, 2024 és Sutume Kebede (etióp) 2:15.55, 2024

Teljesítők száma (2025): 37 785

Legutóbbi győztesek (2025): Tadese Takele (etióp) 2:03:23 és Sutume Kebede (etióp) 2:16:31

Legközelebbi verseny: 2026. március 1.

Japán major maratonija még csak az idén lett nagykorú, de már most a legjobbak egyik közkedvelt helyszíne. Ennek egyszerű oka van: kevesebb mint száz méter a szintemelkedés. 2022-ben maga a legendás Eliud Kipchoge is rajthoz állt Tokióban, ahol rögtön 2:02:40 órás pályacsúccsal nyert. Igaz, kenyai honfitársa, Benson Kipruto a rekordját azóta már átadta a múltnak.

BOSTON

Első verseny: 1897

Szintemelkedés: 388 méter

Pályacsúcs: Geoffrey Mutai (kenyai) 2:03:02, 2011 és Sharon Lokedi (kenyai) 2:17:22, 2025

Teljesítők száma (2025): 32 080

Legutóbbi győztesek (2025): John Korir (kenyai) 2:04:45 és Sharon Lokedi (kenyai) 2:17:22

Legközelebbi verseny: 2026. április 20.

A világ legrégebbi maratoniját 1897 óta minden évben megrendezik a „legeurópaibb” amerikai nagyvárosnak tartott Bostonban. Ez alól még a koronavírus-járvány kritikus első éve, 2020 sem volt kivétel, amikor a szervezők virtuális formában tartották meg a versenyt. Gyors pálya a bostoni, de miután a rajt és a cél helyszíne túl messze van egymástól, illetve 140 méter a szintkülönbség „lefelé”, nem lehet rajta hitelesített világrekordot futni. A hopkintoni rajt után a futók folyamatosan közelednek a bostoni belváros és a Boylston Streeten kialakított cél felé, közben 33 kilométernél érintve a Heartbreak Hill emelkedőjét. Hogy mennyire különleges a bostoni pálya, jól mutatja, hogy két évvel ezelőtt még Eliud Kipchogének is beletört a bicskája, csak hatodik lett. Áprilisban az időjárás sem mindig fogadja kegyeibe a maratonistákat, a nagy eső visszatérő vendég arrafelé. Sajnos nem mehetünk el szó nélkül a 2013. április 15-én a célvonalnál történt robbantásos merénylet mellett sem, egy csecsen testvérpár terrorakciója hat emberrel végzett és további 286 személyt megsebesített. 1967-ben Kathrine Switzer lett az első nő, aki lefutotta a maratonit, de ez nem mindenkinek tetszett, férfi futótársainak menet közben kellett megakadályozniuk, hogy a versenyigazgató (!) Jock Semple megállítsa őt, hiszen akkor még nő nem vehetett részt a versenyen. Három évvel később már hivatalosan is rajthoz állhattak a hölgyek Bostonban, majd idővel minden más helyszínen is.

LONDON

Első verseny: 1981

Szintemelkedés: 161 méter

Pályacsúcs: Kelvin Kiptum (kenyai) 2:01:25, 2023 és Paula Radcliffe (brit) 2:15:25, 2003

Teljesítők száma (2025): 56 640

Legutóbbi győztesek (2025): Sabastian Sawe (kenyai) 2:02:27 és Tigst Assefa (etióp) 2:15:50

Legközelebbi verseny: 2026. április 26.

A néhány hete 45. alkalommal megrendezett versenyen világrekordot jelentő 56 640 futó teljesítette a 42 195 méteres távot. A Greenwich Parkból induló mezőny a térképen kanyargós, ám sík pálya végén érkezik meg a St. James’s Parkba, hogy a háttérben a Buckingham-palotával elkészüljenek a legszebb befutóképek. Berlin és Chicago mellett ez a pálya alkalmas a világcsúcsok felállítására. 2023-ban Kelvin Kiptum is közel járt hozzá, ám 2:01:25-ös teljesítményével „csak” az itt négyszer diadalmaskodó Eliud Kipchoge pályarekordját adta át a múltnak. Nem úgy néhány hete az etióp Tigst Assefa, aki a csak női mezőnyben futott világrekordot javította meg 2:15:50-re. A londoni maratoni egyben a világ legnagyobb jótékonysági rendezvénye is, az idei viadal résztvevői és támogatói összesen 75 millió fontot (csaknem 36 milliárd forintot) gyűjtöttek össze nemes célra!

SYDNEY

Első verseny: 2001

Szintemelkedés: 400 méter

Pályacsúcs: Brimin Kipkorir (kenyai) 2:06:18, 2024 és Workenesh Edesa (etióp) 2:21:41, 2024

Teljesítők száma (2024): 24 246

Legutóbbi győztesek (2024): Brimin Kipkorir (kenyai) 2:06:18 és Workenesh Edesa (etióp) 2:21:41

Legközelebbi verseny: 2025. augusztus 31.

2025-re Ausztrália is bekerült a körforgásba, így immár hét állomása van a World Marathon Majors-sorozatnak. Ha csak az egyes pályák „futhatóságát” nézzük, valljuk be, például Valencia sokkal inkább megérdemelte volna, hogy bekerüljön, de Sydney-vel egy újabb kontinens lett része a turnénak. Azonban meglesz az ára a mesebeli Operaháznál történő célba érkezésnek: itt lesz a legnagyobb a szintemelkedés, többek között a Harbour hídon is át kell majd futniuk az indulóknak.

BERLIN

Első verseny: 1974

Szintemelkedés: 79 méter

Pályacsúcs: Eliud Kipchoge (kenyai) 2:01:09, 2022 és Tigst Assefa (etióp) 2:11:53, 2023

Teljesítők száma (2024): 54 280

Legutóbbi győztesek (2024): Milkesa Mengesha (etióp) 2:03:17 és Tigist Ketema (etióp) 2:16:42

Legközelebbi verseny: 2025. szeptember 21.

Berlinben a különböző történelmi korok emlékei minden utcasarkon visszaköszönnek, manapság pedig az egyik legnyitottabb és leginkább befogadó városként tartjuk számon. Tele van zöld területtel és olyan innovatív megoldásokkal, amilyen például a Tempelhof repülőtér parkká alakítása. 2023 őszéig úgy gondoltuk, hogy a berlini a leggyorsabb maratoni pálya – már tizenháromszor futottak rajta világcsúcsot –, aztán a chicagói is beszállt a versenybe ezért a címért. Minden idők legnagyobb hosszútávfutói közül Eliud Kipchoge ötször, Haile Gebrselassie négyszer, Kenenisa Bekele kétszer győzött a német fővárosban. Szabó Nóra tavaly szeptemberben 2:27:31-es országos csúcsot futott ott, amit aztán két hónappal később Valenciában tovább javított (2:25:52).

CHICAGO

Első verseny: 1977

Szintemelkedés: 73 méter

Pályacsúcs: Kelvin Kiptum (kenyai) 2:00:35, 2023 – világcsúcs és Ruth Chepngetich (kenyai) 2:09:56, 2024 – világcsúcs

Teljesítők száma (2024): 52 150

Legutóbbi győztesek (2024): John Korir (kenyai) 2:02:44 és Ruth Chepngetich (kenyai) 2:09:56

Legközelebbi verseny: 2025. október 12.

Még a legnagyobb szakértők szerint is Kelvin Kiptum lehetett volna az első, aki versenykörülmények között két órán belül futja le a maratonit. Ez mindeddig csupán Eliud Kipchogének sikerült még 2019. október 12-én Bécsben, de „laboratóriumi körülmények” közepette (Ineos 1:59 Challenge). Azonban Kelvin Kiptum tavaly februárban Kaptagatban edzésre menet balesetet szenvedett, és 24 évesen elhunyt. Hogy mekkora tehetség volt, a 2023-as chicagói futásánál semmi sem mutatja meg jobban, amikor alig 35 másodperc hiányzott neki ahhoz, hogy örökre beírja a nevét a történelemkönyvekbe. Az akkor elért ideje még mindig világcsúcs, ahogyan a szintén kenyai Ruth Chepngetich 2:09:56-os „űrideje” is. Ő az első nő, aki két óra tíz percnél gyorsabb volt.

NEW YORK CITY

Első verseny: 1970

Szintemelkedés: 251 méter

Pályacsúcs: Tamirat Tola (etióp) 2:04:58, 2023 és Margaret Okayo (kenyai) 2:22:31, 2003

Teljesítők száma (2024): 55 646

Legutóbbi győztesek (2024): Abdi Nageeye (holland) 2:07:39 és Sheila Chepkirui (kenyai) 2:24:35

Legközelebbi verseny: 2025. november 2.

Semmihez sem hasonlítható látvány, ahogyan a Verrazzano hidat birtokba veszi a több mint 55 ezer futó. Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx és Manhattan – a „Nagy Alma” mind az öt nagy városrészét érintő maratoni közben New York City minden varázsa a szemek elé tárul. A felhőkarcolók között célba érni a Central Parkban pedig minden futó álma. Nehéz pálya, amelyet eddig egyedül Tamirat Tola tudott két óra öt percnél gyorsabban teljesíteni.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. május 10-i lapszámában jelent meg.)