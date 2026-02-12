Nemzeti Sportrádió

Futsal: három győzelem után kapott ki a Berettyóújfalu

P. GY. B. P. GY. B.
2026.02.12. 22:29
null
(Fotó: HOPE Futsal, archív)
Címkék
futsal HOPE futsal Berettyóújfalu futsal
A H.O.P.E. Futsal 5–3-ra legyőzte a Berettyóújfalut Gyálon a férfi fustal NB I 20. fordulójában, a vendégek három győzelem után kaptak ki.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
20. FORDULÓ
H.O.P.E. Futsal–Berettyóújfalu 5–3
Szerdán játszották
Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia 4–1
PTE-PEAC–Kecskemét 4–5
Pénteken játsszák
18.00: Nyíregyháza–Újpest
18.30: DEAC–Aramis SE
19.00: Nyírbátor–Veszprém

Az állás
  1. Veszprém 55 pont (19 mérkőzés)
  2. Újpest 49 pont (19)
  3. Nyíregyháza 40 pont (19)
  4. Nyírbátor 29 pont (19)
  5. Kecskemét 28 pont (20, 9 győzelem)
  6. DEAC 28 pont (19, 8 győzelem)
  7. Aramis SE 25 pont (19, 8 győzelem)
  8. Berettyóújfalu 25 pont (20, 7 győzelem)
  9. H.O.P.E. Futsal 20 pont (19)
10. PTE-PEAC 19 pont (20)
11. Magyar Futsal Akadémia 15 pont (20)
12. Haladás 7 pont (20)

 

futsal HOPE futsal Berettyóújfalu futsal
Legfrissebb hírek

Másodszor nyert a Haladás; kétgólos hátrányból fordított a Kecskemét a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 21:41

A nagy rivális letaszította Portugáliát a trónról, Spanyolország nyolcadszor futsal Európa-bajnok

Minden más foci
2026.02.07. 21:50

Szétlövés döntött a futsal Eb bronzmérkőzésén, Horvátország először dobogós

Minden más foci
2026.02.07. 18:56

Lezárultak a negyeddöntők a futsal Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2026.02.06. 21:45

Ibériai csatát rendeznek a futsal Eb döntőjében

Minden más foci
2026.02.04. 22:29

Portugália kiütéssel jutott be a futsal Eb elődöntőjébe

Minden más foci
2026.02.01. 18:05

Tíz évre eltiltott az MLSZ egy 14 éves labdarúgót

Minden más foci
2026.01.31. 13:39

Olaszország kétszer egyenlített, a magyar csapat nem jutott tovább a csoportból a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.29. 22:20
Ezek is érdekelhetik