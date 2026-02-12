A 16 évesen az FTC-ben bemutatkozó Czéh Barnabás a házi feladatáról: Még nincs kész, de...

Nos, az ifjú tehetség a klub médiafelületein, a Fradi Zóna című videós csatornának nyilatkozott a Csákvár elleni kupamérkőzésről, és persze arról, hogy milyen érzés volt a Ferencváros szerelésében tizenhat esztendősen pályára lépni a Groupama Arénában: „Ez volt az álmom! És valóra vált! Felülmúlhatatlan, hogy pályára léphettem a kupamérkőzésen. Köszönettel tartozom a stábtagoknak, a vezetőknek, hogy bíztak bennem, és itt lehettem a meccskeretben. Szerintem minden tizenhat esztendős Ferencváros-játékosnak az az álma, hogy a nagycsapatban játszhasson, és én hirtelen nem is találtam a szavakat, amikor mindez valóra vált.”

A rövid interjút készítő riporter ekkor azt kérdezte az FTC labdarúgójától, hogy vajon elkészült-e az iskolai házi feladatával...

„Még nincs kész, de majd este muszáj lesz nekiülnöm” – válaszolt mosolyogva Czéh Barnabás.

„A szünet után is lőhettünk volna még pár gólt, hatot, vagy akár hetet, de erre ma nem volt szükség. A futball néha érdekes helyzeteket alakít – kezdte a Fradi.hu-n megjelent videóban látható, meccs utáni öltözői beszédét Robbie Keane, aki elégedett volt csapata teljesítményével, de ezután Czéh Barnabáshoz fordult, akitől megkérdezte: tegnap még iskolában volt-e? – Tegnap még suliban volt, én viszont sok fiatalt akartam pályára küldeni. Tizenhat, tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc éves labdarúgók voltak a pályán, és nyertünk. Ez hihetetlen! Remélem, hogy ez még csak az első ilyen volt a sok közül.”

Keane hozzátette, Czéhnek kilenc labdaérintése volt a meccsen, ebből nyolc sikeres volt. Reméli, legközelebb tízből tíz lesz jó. „Egyszerűen briliáns, láttam, hogyan kezelték a többiek a társuk játékát: mindenki pacsizott vele a meccs közben, ahogyan a pályára ment, és utána is. Ez nagyon fontos – tudjátok, miért? Mert egészen életében emlékezik majd erre a napra! Biztosan nem ez az utolsó alkalom, hogy itt van ebben az öltözőben. Ez volt az első meccs, és még nagyon sok lesz. Ehhez keményen kell dolgozni, és ennek meg is lesz az eredménye. Itt van egy toll az iskolai feladatokhoz, illetve a meccslabda…” – mondta Keane az öltözőben.