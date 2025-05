Paksi címvédés és nézőcsúcs – ilyen volt az MK-döntő képekben

Az 1955-ös kupadöntős nézőcsúcs (40 ezer) a labdarúgó Mol Magyar Kupa 2024-es fináléjában dőlt meg (51 900), majd 2025 újabb rekordot hozott: 54 762 néző látta a végjátékot a Puskás Arénában. A két résztvevő – akárcsak tavaly – a Paksi FC és a Ferencváros volt; a két csapat négy éven belül harmadszor csatázott a kupáért. Az első az FTC sikerét hozta, 2024-ben viszont hosszabbításban a paksiak győztek.

A hosszabbítások főszerepet kaptak az idei döntőben is. A címvédő ugyanis a 45+1. percben szerezte meg a vezetést Tóth Barna révén, amit a Fradi a 90+3. percben egyenlített ki francia légiósa, Lenny Joseph találatával. A túlórában – ellentétben a tavalyival, amelyben kétszer is eredményesek voltak a paksiak – már nem változott az eredmény, így a tizenegyespárbaj döntötte el a csatát. A Paks kapusa, Szappanos Péter két lövést hárított, Dibusz Dénes viszont csak egyszer tudott védeni, így 4–3-as összesítéssel a Paksi FC lett a Mol Magyar Kupa győztese, ami egyúttal azt is jelenti, hogy Bognár György csapata indulhat a következő idényben az Európa-ligában.

Ezért a díszes vándorkupáért csatáztak a döntő résztvevői

A kezdés előtt Szabó János és Dibusz Dénes cserélt zászlót

Ötvös Bence (balra) nagy csatát vívott a ferencvárosi Tóth Alexszel

Varga Barnabás és Szalai Gábor együtt ostromolta a paksi kaput

Az FTC gólját szerző Lenny Josephnek nem jött össze a duplázás

A tizenegyespárbajban Dibusz Dénes kivédte Balogh Balázs lövését

A tizenegyespárbaj hősét, Szappanos Pétert (kékben) ünnepelték a társak

Varga Barnabás csalódottan vette át a vesztesnek járó ezüstérmet

Elégedett lehetett a népes paksi szurkolótábor a döntő végén

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. május 17-i lapszámában jelent meg.)