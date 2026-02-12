Nemzeti Sportrádió

Holland győzelem női 500 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

2026.02.12. 22:00
Xandra Velzeboer (Fotó: Getty Images)
Xandra Velzeboer nyerte meg a női 500 méteres döntőt a rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A holland kiválóság pályafutása második aranyérmét szerezte. A másodikként végző Arianna Fontana a 13. olimpiai érmét könyvelhette el.

 

Velzeboer gyakorlatilag végig vezetve nyert, több mint fél másodpercet vert Fontanára. A hollandnak ez volt a második ötkarikás aranyérme, négy éve Pekingben a váltóval nyert.

Fontana az ötödik ezüstérmét könyvelhette el, és összességében a 13. olimpiai érmét szerezte meg (3 arany, 5 ezüst, 5 bronz).

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Női 500 méter
1. Xandra Velzeboer (Hollandia)
2. Arianna Fontana (Olaszország)
3. Courtney Sarault (Kanada)
4. Selma Poutsma (Hollandia)
5. Kim Boutin (Kanada)
6. Florence Brunelle (Kanada)

 

