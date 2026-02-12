Holland győzelem női 500 méteren rövid pályás gyorskorcsolyában

Velzeboer gyakorlatilag végig vezetve nyert, több mint fél másodpercet vert Fontanára. A hollandnak ez volt a második ötkarikás aranyérme, négy éve Pekingben a váltóval nyert.

Fontana az ötödik ezüstérmét könyvelhette el, és összességében a 13. olimpiai érmét szerezte meg (3 arany, 5 ezüst, 5 bronz).

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Női 500 méter

1. Xandra Velzeboer (Hollandia)

2. Arianna Fontana (Olaszország)

3. Courtney Sarault (Kanada)

4. Selma Poutsma (Hollandia)

5. Kim Boutin (Kanada)

6. Florence Brunelle (Kanada)