Ifi BL: Fenyő Noah betalált, de a Frankfurt elbukott a kilencgólos meccsen

Fenyő Noah csapatkapitányként végig a pályán volt a Frankfurtban, amely őrült első félidőt játszott a Liverpoollal az ifi BL-ben.

A Frankfurt kétszer egyenlített, majd Fenyő a 35. percben először előnyhöz juttatta csapatát. Joshua Lambie a 44. percben egyenlített, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

A szünet után Trent Doherty és Ollie O'Connor révén a Liverpool 5–3-ra elment, Leonidasz Ciokosz a 89. percben szépített. A Frankfurt a második vereségét szenvedte el az ifi BL-ben.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FŐTÁBLA, 3. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–Liverpool 4–5

Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben gólt szerzett

KÉSŐBB

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC