Ifi BL: Fenyő Noah betalált, de a Frankfurt elbukott a kilencgólos meccsen
Fenyő Noah csapatkapitányként végig a pályán volt a Frankfurtban, amely őrült első félidőt játszott a Liverpoollal az ifi BL-ben.
A Frankfurt kétszer egyenlített, majd Fenyő a 35. percben először előnyhöz juttatta csapatát. Joshua Lambie a 44. percben egyenlített, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek.
A szünet után Trent Doherty és Ollie O'Connor révén a Liverpool 5–3-ra elment, Leonidasz Ciokosz a 89. percben szépített. A Frankfurt a második vereségét szenvedte el az ifi BL-ben.
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
FŐTÁBLA, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt–Liverpool 4–5
Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben gólt szerzett
KÉSŐBB
BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC