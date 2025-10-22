Nemzeti Sportrádió

Ifi BL: Fenyő Noah betalált, de a Frankfurt elbukott a kilencgólos meccsen

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.22. 16:11
null
(Fotó: Eintracht Frankfurt)
Címkék
ifi BL Fenyő Noah Frankfurt
Fenyő Noah csapata, az Eintracht Frankfurt 5–4-re kikapott a Liverpooltól hazai pályán a labdarúgó ifjúsági Bajnokok Ligája 3. fordulójában, szerdán.

Fenyő Noah csapatkapitányként végig a pályán volt a Frankfurtban, amely őrült első félidőt játszott a Liverpoollal az ifi BL-ben. 

A Frankfurt kétszer egyenlített, majd Fenyő a 35. percben először előnyhöz juttatta csapatát. Joshua Lambie a 44. percben egyenlített, így döntetlennel vonultak pihenőre a felek.

A szünet után Trent Doherty és Ollie O'Connor révén a Liverpool 5–3-ra elment, Leonidasz Ciokosz a 89. percben szépített. A Frankfurt a második vereségét szenvedte el az ifi BL-ben.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
FŐTÁBLA, 3. FORDULÓ
Eintracht Frankfurt–Liverpool 4–5
Frankfurt: Fenyő Noah végigjátszotta a mérkőzést, a 35. percben gólt szerzett
KÉSŐBB
BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC

 

ifi BL Fenyő Noah Frankfurt
Legfrissebb hírek

Szoboszlai Dominik: Az én karrieremben még sosem fordult elő, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk

Bajnokok Ligája
9 órája

Német Kupa: ötöt lőtt ötödosztályú ellenfelének a Frankfurt

Német labdarúgás
2025.08.17. 18:11

A Ferencváros dolgozik Lisztes kölcsönvételén – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.07.31. 11:45

Felkészülés: Nagy Ádám és Yaakobishvili Antal kezdőként, Nego és Fenyő csereként lépett pályára

Légiósok
2025.07.30. 20:42

Lisztes Krisztián és Fenyő Noah is elutazik a Frankfurttal az Egyesült Államokba

Német labdarúgás
2025.07.23. 09:43

A hollandok 4–0-ra győztek az olaszok ellen a mieink csoportjában a dartscsapat-vb-n

Egyéb egyéni
2025.06.13. 00:14

Hollandiával és a tavalyi negyeddöntőssel is játszik a magyar válogatott a dartscsapat-vb-n

Egyéb egyéni
2025.06.05. 09:26

Yaakobishvili Áron a csúcsra ért a Barcelonával, ő az első ifi BL-győztes magyar játékos

Bajnokok Ligája
2025.04.28. 19:58
Ezek is érdekelhetik