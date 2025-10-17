Kaliforniai álom – Halász Bencével indul vasárnap az M4 Sport új olimpiai portrésorozata

Az október 19-től látható Kaliforniai álmok, avagy az LA 10 küldetés című sorozat célja, hogy a nézők testközelből láthassák, mennyi munka, áldozat és szenvedély rejlik egy olimpiai kvalifikáció mögött. A műsor betekintést enged a felkészülés mindennapjaiba, és megmutatja, hogyan készül Magyarország a történelmi célra, amelyet a Honvédelmi Minisztérium LA10 programként jelölt meg: az első tíz közé kerülni az éremtáblán, és megszerezni legalább tíz aranyérmet a 2028-as játékokon.

A Magyar Olimpiai Bizottság, a Honvédelmi Minisztérium és az M4 Sport együttműködésével készülő sorozat nemcsak a sportolók teljesítményét hozza közelebb a nézőkhöz, hanem bajnokaink emberi oldalát is megmutatja, hiszen a sportpályán kívül is követhetik az olimpikonok életét.

Október 19-én, az első adásban Halász Bence eddig még nem ismert oldalát ismerhetjük meg, hiszen a stáb elkísérte a kalapácsvetőt egy rendhagyó edzésre, amelyen az olimpiai ezüstérmes sportoló elárulta, hogy életében az idén volt először nyaralni, továbbá elmondja, hogy mi a sikerének a receptje.

A Kaliforniai álmok, avagy az LA10 küldetés premierje október 19-én, az Újpest–Ferencváros rangadó és az amerikai Formula–1-es nagydíj közvetítése között lesz. Az adás az M4 Sporton és online, a Médiaklikken is követhető.