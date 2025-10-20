Keddi sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza
OKTÓBER 21., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) – élőben az NSO-n!
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.45: Benfica (portugál)–FTC-Green Collect
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–Guaguas Las Palmas (spanyol), MET Aréna
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vasas Óbuda
TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
5.00: női selejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Már pénzt kérnek Lamine Yamal aláírásáért – hol van ennek a vége?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2025-ös női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője
12.00: Bajnokok – Miklósa Erika
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András. Szerkesztő Bálint Attila
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Tamás Henriette, a vívószövetség főtitkára érkezik a stúdióba, aki a budapesti nemzetközi vívóakadémia létrehozásáról beszél
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: Tíz éve egyoldalú az Újpest–FTC derbi, hasonló eseteket keresünk a futballvilágból
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Interjú a darts-vb-re kijutó Kovács Patrikkal
18.20: Bajnokok Ligája-előzetes
18.40: Interjú Bozsik Józseffel a Lendva sikereiről
19.00: Beszélgetés a teniszező Marozsán Fábiánnal
19.10: Kovács Mátyás-interjú
19.40: A hét értékteremtő anyagai
20.00: Csajok Ligája – a Nemzeti Sportrádió női labdarúgással foglalkozó magazinja, műsorvezető: Németh Kornél, Elbert Gábor. Vendég: Major László
20.45: Közvetítés a Benfica–FTC férfi kézilabda Európa-liga-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág