Nemzeti Sportrádió

Keddi sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 23:50
null
Címkék
sportprogram sportműsor napi sportműsor keddi sportműsor
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában következik a 3. forduló, amelyben többek között pályára lép a Barcelona, az Arsenal, a Manchester City és a címvédő Paris Saint-Germain is. Férfi kézilabdában a Ferencváros az Európa-liga csoportkörében lép pályára, röplabdában férfi Bajnokok Ligája-selejtezőt rendeznek, Jakartában pedig folytatódik a torna-világbajnokság. Íme, a keddi kiemelt sportműsor!

OKTÓBER 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) – élőben az NSO-n!
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR 
2. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.45: Benfica (portugál)–FTC-Green Collect

RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–Guaguas Las Palmas (spanyol), MET Aréna 
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–TFSE 
Női Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vasas Óbuda

TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
5.00: női selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Már pénzt kérnek Lamine Yamal aláírásáért – hol van ennek a vége?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
  9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2025-ös női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője
12.00: Bajnokok – Miklósa Erika
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András. Szerkesztő Bálint Attila
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Tamás Henriette, a vívószövetség főtitkára érkezik a stúdióba, aki a budapesti nemzetközi vívóakadémia létrehozásáról beszél
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: Tíz éve egyoldalú az Újpest–FTC derbi, hasonló eseteket keresünk a futballvilágból
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Interjú a darts-vb-re kijutó Kovács Patrikkal
18.20: Bajnokok Ligája-előzetes
18.40: Interjú Bozsik Józseffel a Lendva sikereiről
19.00: Beszélgetés a teniszező Marozsán Fábiánnal
19.10: Kovács Mátyás-interjú
19.40: A hét értékteremtő anyagai
20.00: Csajok Ligája – a Nemzeti Sportrádió női labdarúgással foglalkozó magazinja, műsorvezető: Németh Kornél, Elbert Gábor. Vendég: Major László
20.45: Közvetítés a Benfica–FTC férfi kézilabda Európa-liga-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág

 

sportprogram sportműsor napi sportműsor keddi sportműsor
Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: angol, olasz és spanyol bajnoki, NB II-es meccs

Birkózás
23 órája

Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United

Minden más foci
2025.10.18. 23:55

Szombati sportműsor: Paks–DVSC, MTK–Nyíregyháza, ETO FC–DVTK az NB I-ben

Minden más foci
2025.10.17. 23:40

Pénteki sportműsor: F1-es sprintidőmérő Texasban, Marozsán–Medvegyev Kazahsztánban

Minden más foci
2025.10.16. 23:16

Csütörtöki sportműsor: Veszprém a férfi kézi BL-ben, Magyarország–Törökország a női kézi Eurokupában

Minden más foci
2025.10.15. 23:58

Szerdai sportműsor: a Szeged kézisei, a Szolnok kosarasai és az FTC pólósai BL-mérkőzést játszanak

Birkózás
2025.10.15. 00:05

Keddi sportműsor: portugál–magyar vb-selejtező Lisszabonban

Minden más foci
2025.10.13. 23:50

Hétfői sportműsor: folytatódnak a vb-selejtezők, biztossá válhat a franciák és a svájciak kijutása

Minden más foci
2025.10.12. 23:58
Ezek is érdekelhetik