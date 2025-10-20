Keddi sportműsor: folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza

OKTÓBER 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) – élőben az NSO-n!

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

21.00: PSV (holland)–Napoli (olasz)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

E-CSOPORT

20.45: Benfica (portugál)–FTC-Green Collect

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: MÁV Előre Foxconn–Guaguas Las Palmas (spanyol), MET Aréna

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

20.00: TFSE–Vasas Óbuda

TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bécs

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Tokió

3.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

5.00: női selejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Már pénzt kérnek Lamine Yamal aláírásáért – hol van ennek a vége?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2025-ös női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője

12.00: Bajnokok – Miklósa Erika

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András. Szerkesztő Bálint Attila

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Tamás Henriette, a vívószövetség főtitkára érkezik a stúdióba, aki a budapesti nemzetközi vívóakadémia létrehozásáról beszél

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor

17.00: Tíz éve egyoldalú az Újpest–FTC derbi, hasonló eseteket keresünk a futballvilágból

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Kezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 3. fordulója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Interjú a darts-vb-re kijutó Kovács Patrikkal

18.20: Bajnokok Ligája-előzetes

18.40: Interjú Bozsik Józseffel a Lendva sikereiről

19.00: Beszélgetés a teniszező Marozsán Fábiánnal

19.10: Kovács Mátyás-interjú

19.40: A hét értékteremtő anyagai

20.00: Csajok Ligája – a Nemzeti Sportrádió női labdarúgással foglalkozó magazinja, műsorvezető: Németh Kornél, Elbert Gábor. Vendég: Major László

20.45: Közvetítés a Benfica–FTC férfi kézilabda Európa-liga-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág