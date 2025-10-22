Elkészült a női divízió 1/A jégkorong-világbajnokság programja

Hivatalossá és véglegessé vált a jövő tavaszi, budapesti női divízió 1/A világbajnokság pontos menetrendje – derült ki a magyar szövetség beszámolójából. A magyar együttes április 12-én a franciák ellen kezd, majd egy nappal később Kínával játszik. A szünnap után a szlovákok következnek, aztán az újabb pihenőnapot követően az olaszokkal találkoznak a mieink. A torna április 18-án Norvégia ellen zárul.

A világbajnokságról az első helyezett jut fel az elitbe, amelynek küzdelmei átkerülnek tavaszról novemberre.

NŐI DIVÍZIÓ 1/A JÉGKORONG-VB, BUDAPEST

A MENETREND

Április 12., vasárnap

12.30: Kína–Szlovákia

16.00: Olaszország–Norvégia

19.30: Franciaország–MAGYARORSZÁG

Április 13., hétfő

12.30: Szlovákia–Olaszország

16.00: Norvégia–Franciaország

19.30: MAGYARORSZÁG–Kína

Április 15., szerda

12.30: Norvégia–Kína

16.00: MAGYARORSZÁG–Szlovákia

19.30: Olaszország–Franciaország

Április 17., péntek

12.30: Franciaország–Kína

16.00: MAGYARORSZÁG–Olaszország

19.30: Szlovákia–Norvégia

Április 18., szombat

12.30: Kína–Olaszország

16.00: Szlovákia–Franciaország

19.30: Norvégia–MAGYARORSZÁG