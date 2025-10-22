Elkészült a női divízió 1/A jégkorong-világbajnokság programja
Hivatalossá és véglegessé vált a jövő tavaszi, budapesti női divízió 1/A világbajnokság pontos menetrendje – derült ki a magyar szövetség beszámolójából. A magyar együttes április 12-én a franciák ellen kezd, majd egy nappal később Kínával játszik. A szünnap után a szlovákok következnek, aztán az újabb pihenőnapot követően az olaszokkal találkoznak a mieink. A torna április 18-án Norvégia ellen zárul.
A világbajnokságról az első helyezett jut fel az elitbe, amelynek küzdelmei átkerülnek tavaszról novemberre.
NŐI DIVÍZIÓ 1/A JÉGKORONG-VB, BUDAPEST
A MENETREND
Április 12., vasárnap
12.30: Kína–Szlovákia
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Franciaország–MAGYARORSZÁG
Április 13., hétfő
12.30: Szlovákia–Olaszország
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: MAGYARORSZÁG–Kína
Április 15., szerda
12.30: Norvégia–Kína
16.00: MAGYARORSZÁG–Szlovákia
19.30: Olaszország–Franciaország
Április 17., péntek
12.30: Franciaország–Kína
16.00: MAGYARORSZÁG–Olaszország
19.30: Szlovákia–Norvégia
Április 18., szombat
12.30: Kína–Olaszország
16.00: Szlovákia–Franciaország
19.30: Norvégia–MAGYARORSZÁG
