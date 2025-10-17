Fábián László a helyszínről: Los Angeles azonnal alkalmas az olimpia megrendezésére

Fábián László, aki Párizsban is a „Chef de Commission”, vagyis csapatvezetői feladatokat látta el, hatalmas gyakorlattal bír a korábbi nyári és téli ötkarikás szervezőmunka nyomán abban a tekintetben, hogy ezer nappal a nyári játékok előtt hol kell tartania a helyi szervezőknek a biztonságos és kényelmes vendéglátás érdekében, továbbá hogy milyen feltételeket köthet le már ilyenkor a magyar csapatvezetés.

„Los Angeles szinte 1932 óta folyamatosan azonnal alkalmas olimpiát rendező városnak. Minden infrastruktúra rendelkezésre áll, nem csak az edzés- és versenyhelyszínek tekintetében, de a reptér és az autós közlekedés, a szállodák, az újságírók kiszolgálása, valamint a vendégek fogadása vonatkozásában is, ahogy most ezt itt helyben látjuk” – meséli a Nemzeti Sportnak a helyszínbejárásról Fábián László.

A MOB-főtitkár arról is beszélt, hogy tízfős csapattal utaztak most ki az angyalok városába, „jelenleg a Long Beachre tervezett sportágak képviselői vannak itt, mert megítélésünk szerint ezen versenyek és edzések elérése lesz nehezebb majd az olimpia előtt és alatt. Így a kajak-kenu, vízilabda, kézilabda, vitorlázás és szörf képviselői csatlakoztak hozzánk. Természetesen Gyulay Zsolt elnök úr ennek a látogatásnak a vezetője, de Antal Dénes munkatársam is jelen van, hogy minél több szempontot figyelembe véve értékeljük majd a látottakat. Segítségünkre van Magyarország kaliforniai konzulátusa is, Gróf István konzul úr vezetésével” – sorolja a látogatás részleteit az öttusa olimpiai bajnok.

Kérdésünkre az egyik legsarkalatosabb problémára is látszólag megnyugtató válasz kapunk, hogy a túlzsúfolt világvárosban hogyan oldják majd meg a szervezők a közlekedést a játékok idején: „A tömegközlekedés és az olimpiai járművek hatékonyságának megszervezése valóban hatalmas feladat. A tömegközlekedést több új metróvonal segíti, míg az autók, buszok haladását akár két sáv lezárásával is gyorsíthatják a szervezők a várost keresztül-kasul átszelő autópályákon.”

A kint tartózkodó delegáció vezetője, Gyulay Zsolt MOB-elnök már azt is megosztja velünk, hogy „az előző négy-öt olimpiához hasonlóan több bázist vagy úgynevezett »csapatirodát« alakítunk ki a 2028-as olimpia alatt is. Az olimpiai falunak helyet adó UCLA egyetem campusa mellett Long Beachen, a repülőtér közelében is biztosan szükség lesz a MOB segítőinek állandó jelenlétére” – részletezi az elnök.

Végül a párizsi záróünnepségen felbukkanó Tom Cruise által „összedobott” show kapcsán arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a szórakoztatóipar fellegvárában milyen minden korábbinál látványosabb és gigantikusabb olimpiára készülhetünk az eddigi tapasztalataik alapján.

„Természetesen az utolsó pillanatig minden hétpecsétes titok lesz a kísérő rendezvények programjaival kapcsolatosan, de a szórakoztató események és műsorelemek száma bizonyosan rekordot dönt majd, ami nem is csoda, hiszen »Hollywoodban lesz« – zárja gondolatait Gyulay Zsolt.



