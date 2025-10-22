Lábát törte a szuperóriás-műlesiklás olasz vb-győztese, kérdéses az olimpiai indulása

Az olaszok 29 éves sportolója a világkupaszezon hétvégi nyitányára készült Val Senalesben szerdán, amikor egy sík szakaszon bukott, és súlyosan megsérült.

„A versenyzőt a meranói kórházba szállították, ahol a röntgen törést állapított meg a bal sípcsont ízületi felszínén” – áll az olasz szövetség közleményében. A síelőre további vizsgálatok várnak, így az később fog kiderülni, pontosan mennyi időt kell kihagynia.

Bassino már a második hazai éremesélyes síző, akinek cortinai olimpiai indulása kérdőjelessé vált: áprilisban a kétszeres összetett világkupagyőztes Federica Brignone szenvedett súlyos térdsérülést, és egyelőre nem biztos, hogy felépül az ötkarikás játékok február 6-i rajtjára.

Bassino 2023-ban megnyerte a szuperóriás-műlesiklást a méribeli világbajnokságon, emellett a 2021-ből, párhuzamos óriás-műlesiklásból van még egy vb-címe, Aréban 2019-ben pedig a csapatversenyben nyert bronzérmet. A világkupában eddig hétszer állhatott a dobogó legfelsőbb fokán, és óriás-műlesiklásban a 2020–2021-es idényben megnyerte a vk-sorozatot.