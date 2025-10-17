Ezer nap Los Angelesig – Thury Gábor jegyzete

Ezer nap van még a Los Angeles-i olimpiáig, még nem ülünk tűkön, de jó néhány részlet már körvonalazódik: 351 versenyszámban osztanak érmet, a 10 500 sportoló nemek közti elosztásában az egyensúly az elsődleges szempont, s hogy öt új sportág is bemutatkozik. Nekünk, magyaroknak ez nemigen dobogtatja meg a szívünket, talán ha a teqball is helyet kapott volna… Annak viszont külön örülök, hogy az ökölvívás a programban marad, már csupán a hagyományok okán is, tény, ehhez kellett az átlátható működésű nemzetközi szövetség, a World Boxing megalakulása is.

Hogy a magyar sportolóknak mit hozhat a 2028-as olimpia? Nos, 1932-ben Los Angelesben hat arany-, öt-öt ezüst- és bronzérmet szereztek, az 1984-es játékokról távol maradtak – Romániát leszámítva a szocialista tábor sportolói ezt Lost (azaz elveszett) Ange­lesként élték meg… –, az ezer nap múlva kezdődő játékokra pedig a MOB és a sportállamtitkárság átfogó programja, az LA10 jegyében készülnek. Az elnevezésben szereplő tízes az aranyérmek számára utal, ezzel a sportvezetők, no és természetesen az olimpikonok a Berlinben (1936), Londonban (1948), Tokióban (1964) és Mexikóvárosban (1968) elért első helyezések számát célozták meg. A program garantálja, hogy mindenki a legmodernebb és legprofesszionálisabb támogatásban részesül egészen a játékokig. Az átfogó tervezet azért született meg, mert bevallottan még a 2024-es párizsi olimpián szereplő sportolókról sem állt elegendő információ rendelkezésre. Ennek tudatában nem véletlen, hogy az ezer nap múlva esedékes játékok helyszínén tartózkodik a sportért felelős szakállamtitkár, Schmidt Ádám, a MOB elnöke, Gyulay Zsolt és a MOB főtitkára, Fábián László, hogy felmérjék a magyarokra váró, jelenleg még ismeretlen körülményeket.

Lehetne persze okoskodni, hogy nem kell ezt túlspilázni, ám éppen a közelmúltban a World Aquatics büró tagjaként a helyszínen megforduló olimpiai aranyérmesünk, Gyurta Dániel figyelmeztetett, a minden részletre kiterjedő helyszínbejáráson arra is választ kellett kapni, hogy a résztvevőknek mekkora távolságot kell megtenniük egy-egy futam előtt, után. Hogy miért? Azon egyszerű oknál fogva, hogy a versenyeket egy gigantikus létesítményben rendezik.

Ezer nap van még Los Angelesig, amelynek sportolóink az LA10 jegyében gyürkőznek neki.

