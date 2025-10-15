LA10: tíz arany a cél Los Angelesre – portréfilmsorozat készül az esélyesekről

Az államtitkárságot vezető Schmidt Ádám elmondta, a sikeres párizsi olimpia után a szakszövetségek bevonásával megvizsgálták, milyen állapotban vannak a sportágak és hogyan lehetne tovább javítani az eredményeken a következő játékokon. Bár az orosz sportolók valószínűleg visszatérhetnek, ráadásul a tengerentúlon általában nehezebben jön ki a lépés, közösen úgy állapították meg, hogy van előrelépési lehetőség.

Véleményük szerint nem lehetetlen küldetés, hogy Los Angelesben tíz aranyérmet szerezzen a magyar küldöttség, így a következő időszakban az LA10 program keretében erre helyezik a hangsúlyt. Felkérték az országos sportági szakszövetségeket, jelöljék ki, mely sportolók esélyesek kvótaszerzésre és kiugró eredmények elérésére, így választottak ki közülük 350-et, akik kiemelt háttértámogatásban részesülnek.

A lényeg, hogy a sportolók semmiben sem szenvedjenek hiányt, és kizárólag a felkészülésre koncentráljanak. Az államtitkár elismerte, Párizs előtt sok sportolóról nem volt elegendő információjuk, most viszont azt szeretnék, ha olyan bizalmi viszony alakulna ki közöttük, amelynek köszönhetően a sportvezetés minden felvetődő problémára azonnal tud reagálni. Legyen szó sporttudományról, sportegészségügyről, edzéshelyszínek kijelöléséről vagy akár a tengerentúli akklimatizációt szolgáló tréningekről, az LA10 program célja a teljes körű támogatás.

Az olimpiáig hátralevő mintegy ezer napban központi mérések segítségével ellenőrzik, hogy áll az adott sportoló felkészülése, és ezek alapján szakértői stáb segít a továbblépésben. Azt is végig figyelemmel követik, milyen támogatást pontosan milyen célra fordítanak, ezért is kiemelt fontosságú a programban a napi szintű információáramlás. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt elmondta, hogy az 1980-as, 1990-es években sikeresen, de kissé elszigetelten működtek az edzőközpontú műhelyek, és azóta bizonyos országok más módszerekkel jobb eredményeket értek el. Az LA10 programmal azt igyekeznek biztosítani, hogy mindenki a legmodernebb és legprofesszionálisabb támogatásban részesüljön – ne csak az olimpia évében.

A sajtótájékoztatón kiderült továbbá, hogy a „Párizsi beszálló” mintájára az MTVA újabb portréfilmsorozattal hozza közelebb a nézőket a sportolókhoz. A műsor címe „Kaliforniai álmok, avagy az LA10 küldetés” lesz, és az első részt október 19-én mutatják be az M4 Sporton. Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója kiemelte, teljes volt az egyetértés a sorozat folytatását illetően, mert a résztvevő sportolók és a nézők visszajelzései egyaránt pozitívak voltak. A műsor célja, hogy a sportolók mögött az embert is megmutassa, más kontextusba helyezve munkájukat, így a szurkolók betekintést nyerjenek az eredmények mögé. A sorozat az M4 Sporton kívül a közmédia online felületein is elérhető lesz.

Az eseményen résztvevő három olimpikonnal, Guzi Blanka öttusázóval, Losonczi Dávid birkózóval és Halász Bence kalapácsvetővel már le is forgatták az adott részeket, és mind a hárman kiemelték, üdítően hatott rájuk, hogy a megszokottól eltérő hangvételű, a sporton túlmutató, mélyebb tartalmú beszélgetésben vehettek részt, amely motiválóan hatott rájuk.