„Minden idők legjobb meccse volt?” – lapszemle a PSG–Bayern München BL-elődöntő után
„Totális futball” – áll hatalmas betűkkel a vezető francia szaklap, a L'Équipe szerda délelőtti szalagcímében. „A PSG ragyogó, kilencgólos meccsen győzte le a Bayern Münchent” – írták még az összefoglalóban, amelyben úgy fogalmaztak, hogy kedd este Európa két legjobb csapata találkozott a Parc des Princes-ben.
Nem feledkeztek el a jövő heti, müncheni visszavágóról sem, amely szerintük „igazán forrónak ígérkezik” az egygólos párizsi előny ellenére is.
A L'Équipe felhívta a figyelmet arra az érdekes adatra, hogy a PSG–Bayern München mérkőzés volt az első a Bajnokok Ligája történelmében, ahol egy félidő alatt öt gól is született. A PSG lett továbbá az első csapat 2014 óta, amely a szünet előtt három gólt tudott szerezni az elődöntőben – akkor a Real Madrid lőtt hármat a Bayernnek idegenben, a meccs vége pedig 4–0 lett a spanyoloknak.
A francia szaklap a mérkőzés legjobbjának egyébként nem egy párizsi játékost, hanem a Bayernben remeklő Michael Olisét választotta meg.
„Egy legendás elődöntő után a PSG továbbra is nagyokat álmodhat. Kedd este az első mérkőzés, a Parc des Princes-ben látványos és lélegzetelállító előadást kínált” – állapította meg a Le Parisien.
„Köszönet a 90 percnyi tiszta futballművészetért” – írta a német Bild. „Kilenc gól, két büntető, lehetőségek mindkét csapat előtt. Röviden: egy történelmi meccset láttunk” – tették még hozzá.
A brit The Guardian szerint a mérkőzés olyan volt, mintha félistenek futballoztak volna a pályán: „Volt már ilyen futballmeccs? A legfigyelemreméltóbb maga az előadás természetessége volt, amely olyan volt, mintha félistenek futballoztak volna.”
A másik tekintélyes brit lap, a Daily Mail feltette a kérdést, hogy vajon ez volt minden idők legjobb futballmérkőzése? „Kétségtelen, hogy ott a helye a legjobbak között. Hallottuk, hogy Wayne Rooney és Clarence Seedorf a védelmekre panaszkodott, de bocsánat, ez kit érdekel? Meg kell dicsérnünk ezeket a játékosokat, és nem kritizálnunk kell őket.”
Az olasz La Gazzetta dello Sport „tűzijátékként” foglalta össze a mérkőzésen látottakat: „Kiváló meccsre lehetett számítani, és így is történt. A Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzése a PSG és a Bayern München között tele volt varázslattal és gólokkal.”
A spanyol Marca sem fogta vissza magát, amikor a mérkőzés méltatásáról volt szó: „Óda a futballhoz” – írták, és külön kiemelték a PSG hatékonyságát a bajorok kapuja előtt, valamint azt, hogy meglepetésre Manuel Neuer ezúttal egyetlen védést sem tudott bemutatni.
„A PSG és a Bayern München a jövő héten újra játszik. Hála az égnek” – ezt pedig már a portugál A Bola írta vezércikkében, előretekintve a május 6-i müncheni visszavágóra.
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain–Bayern München 5–4 (3–2)
Párizs, Parc des Princes, 47 511 néző. Vezette: Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 84.) – Zaire-Emery (F. Ruiz, 64.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (B. Barcola, 70.), O. Dembélé, Kvarachelia (L. Hernandez, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies (Laimer, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90+4.) – Olise, Musiala (Goretzka, 79.), Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (24., 56.), Joao Neves (33.), O. Dembélé (45+5., 58. – az elsőt 11-esből), ill. Kane (17. – 11-esből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)