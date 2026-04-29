„Minden idők legjobb meccse volt?” – lapszemle a PSG–Bayern München BL-elődöntő után

„Totális futball” – áll hatalmas betűkkel a vezető francia szaklap, a L'Équipe szerda délelőtti szalagcímében. „A PSG ragyogó, kilencgólos meccsen győzte le a Bayern Münchent” – írták még az összefoglalóban, amelyben úgy fogalmaztak, hogy kedd este Európa két legjobb csapata találkozott a Parc des Princes-ben.

Nem feledkeztek el a jövő heti, müncheni visszavágóról sem, amely szerintük „igazán forrónak ígérkezik” az egygólos párizsi előny ellenére is.

A L'Équipe felhívta a figyelmet arra az érdekes adatra, hogy a PSG–Bayern München mérkőzés volt az első a Bajnokok Ligája történelmében, ahol egy félidő alatt öt gól is született. A PSG lett továbbá az első csapat 2014 óta, amely a szünet előtt három gólt tudott szerezni az elődöntőben – akkor a Real Madrid lőtt hármat a Bayernnek idegenben, a meccs vége pedig 4–0 lett a spanyoloknak.

A francia szaklap a mérkőzés legjobbjának egyébként nem egy párizsi játékost, hanem a Bayernben remeklő Michael Olisét választotta meg.

„Egy legendás elődöntő után a PSG továbbra is nagyokat álmodhat. Kedd este az első mérkőzés, a Parc des Princes-ben látványos és lélegzetelállító előadást kínált” – állapította meg a Le Parisien.

„Köszönet a 90 percnyi tiszta futballművészetért” – írta a német Bild. „Kilenc gól, két büntető, lehetőségek mindkét csapat előtt. Röviden: egy történelmi meccset láttunk” – tették még hozzá.

A brit The Guardian szerint a mérkőzés olyan volt, mintha félistenek futballoztak volna a pályán: „Volt már ilyen futballmeccs? A legfigyelemreméltóbb maga az előadás természetessége volt, amely olyan volt, mintha félistenek futballoztak volna.”

A másik tekintélyes brit lap, a Daily Mail feltette a kérdést, hogy vajon ez volt minden idők legjobb futballmérkőzése? „Kétségtelen, hogy ott a helye a legjobbak között. Hallottuk, hogy Wayne Rooney és Clarence Seedorf a védelmekre panaszkodott, de bocsánat, ez kit érdekel? Meg kell dicsérnünk ezeket a játékosokat, és nem kritizálnunk kell őket.”

Az olasz La Gazzetta dello Sport „tűzijátékként” foglalta össze a mérkőzésen látottakat: „Kiváló meccsre lehetett számítani, és így is történt. A Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzése a PSG és a Bayern München között tele volt varázslattal és gólokkal.”

A spanyol Marca sem fogta vissza magát, amikor a mérkőzés méltatásáról volt szó: „Óda a futballhoz” – írták, és külön kiemelték a PSG hatékonyságát a bajorok kapuja előtt, valamint azt, hogy meglepetésre Manuel Neuer ezúttal egyetlen védést sem tudott bemutatni.

„A PSG és a Bayern München a jövő héten újra játszik. Hála az égnek” – ezt pedig már a portugál A Bola írta vezércikkében, előretekintve a május 6-i müncheni visszavágóra.