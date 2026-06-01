Budapesti BL-döntő: rekordot döntött a magyar légiközlekedés
A HungaroControl, vagyis a Magyar Légiforgalmi Szolgálat arról számolt be, hogy a Bajnokok Ligája-döntő hétvégéje megdőlt az itthoni abszolút forgalmi rekord.
A BL-döntő hétvégéjén a Torony és az Approach szolgálat a tavalyi 476-os abszolút forgalmi rekordot megdöntve május 28-án 557, pénteken 653, szombaton 618, vasárnap pedig 759 gépmozgást kezelt – olvasható a HungaroControl Facebook-oldalán.
Ahogy beszámoltunk róla, a Paris Saint-Germain 1–1 után tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt, így megvédte Bajnokok Ligája-elsőségét.
