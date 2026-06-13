Kosárlabda: az idén nyáron ismét bizonyítana az U20-as női válogatott

Június 8-án, hétfőn elrajtolt az U20-as női kosárlabda-válogatott nagyjából négy és fél hetes közvetlen Eb-felkészülése az MKOSZ székesfehérvári edzőközpontjában. A Magyar Gergely vezette korosztályos nemzeti csapat a múlt nyáron két világversenyen is szerepelhetett, és mindkettőn jó eredményt ért el: a brnói U19-es vb-n a negyeddöntőig jutott, majd a miskolci B-divíziós U20-as Eb-t megnyerték a magyar lányok, így kivívták a feljutást az A-divízióba, így a válogatott az idén már újra az elitben, Európa tizenhat legjobb csapata között bizonyíthat.

Összességében nagyon pozitív élményekkel zártuk a tavalyi nyarat, úgyhogy ez mindenképpen jó alapot ad a mostani munkához is, hiszen a szakmai stáb nagy része megmaradt tavalyról, illetve a keretből többekkel már akkor is együtt dolgoztunk

– mondta Magyar Gergely szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor a bizonyos területeken meglévő állandósság mellett most mégis szinte egy teljesen új csapatot kell építünk, ugyanis a tavalyi húzóembereink közül ezúttal sajnos többen is hiányozni fognak. A felnőttválogatott kerettag Josepovits Kinga ezúttal az U18-asokkal tart majd a nyáron, míg a szintén nagyválogatott Rátkai Eszter, illetve Toman Dóra és Kókai Patrícia egyaránt sérülés, Gábor Lili pedig betegség miatt nem állhat rendelkezésünkre azok közül, akikkel mindenképpen számoltunk volna az Eb-keretben.

A meghatározó egyéniségek hiányában nyilván újratervezésre van szükség a stábtól, de szó sincs arról, hogy a kardunkba dőlnénk, mivel így nagyobb szerep juthat majd a feltörekvő fiataloknak,

azoknak a 2007-es születésűeknek, akik tavaly ilyenkor még az U18-as válogatottban játszottak. Tehát, a tavalyi mag egy részéből és a fiatalabbak legjobbjaiból igyekszünk egy ütőképes gárdát összegyúrni a júliusi Eb-re.”

Javában zajlik a munka az U20-as női válogatottnál az Eb-re készülvén Forrás: wbasket.hu

A jövő héten, vagyis az edzőtábor második hetében Magyar Gergely együttese lejátssza első tesztmérkőzéseit is, ugyanis a mieink a spanyolországi Sanlúcarba utaznak nemzeközi tornára, ahol a házigazda spanyolok mellett a belgákkal és a németekkel találkoznak.

Az egyértelműen látszik, hogy másfajta játékstílust kell majd képviselnünk ezzel az összetételű csapattal, és még jelenleg is zajlik annak a folyamata, hogy megtaláljuk azokat, akikre főszerepben számíthatunk támadásban és védekezésben.

Ennek a társaságnak – ugyanúgy mint a tavalyinak megvoltak – is megvannak az erényei, illetve adottak azok a kulcsjátékosok, akikben lehet bízni és rájuk lehet szabni a csapat fazonját. A szezon közbeni összetartások alapján azt mondhatom, nagyon egyben van a társaság, remek hangulatban telik a munka, és a lányok tényleg egy összetartó, összeszokott közösséget alkotnak, még annak ellenére is, hogy tavaly még nem ez a formáció szerepelt így együtt. A klubszezon után sem álltak le a munkával a játékosok, mindenki becsülettel elvégezte a dolgát, hogy fizikailag készen álljon a válogatottbeli feladatokra, és ennek köszönhetően hál’istennek az látszik, hogy mindenki jó formában vágott neki az edzőtábornak.

Bízom benne, ezt a lendületet egészen az Európa-bajnokságig meg tudjuk őrizni.

Az A-divíziós U20-as női Európa-bajnokságnak július 4. és 12. között Litvánia (Alytus és Klaipéda városa) ad otthont. A magyar válogatott a lett, a svéd és a német csapattal szerepel közös csoportban.

Az U20-as női válogatott bő kerete az A-divíziós Eb-re:

Toman Réka, Albert Szidónia, Tózer-Nemes Boglárka, Fárbás Eliza, Szücs Gréta, Vladár Róza, Rokob Zora, Drahos Leila, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Janzsó Alíz, Kendelényi Luca, Czirkos Anna Panka, Halmágyi Kitti, Szauter Petra, Völgyi Lili.



Az U20-as női Eb csoportbeosztása:

A-csoport: Spanyolország, Izrael, Litvánia, Horvátország

B-csoport: Lettország, Svédország, Németország, MAGYARORSZÁG

C-csoport: Olaszország, Lengyelország, Szerbia, Izland

D-csoport: Franciaország, Törökország, Szlovénia, Belgium

(Kiemelt képen: Toman Réka Forrás: FIBA)