Eközben Pozsonyban… Yaya Tourét kinevezték a Slovan vezetőedzőjének

Yaya Touré 2004 és 2015 között 101 válogatott mérkőzésen lépett pályára, 19 gólt szerzett, 2015-ben Afrikai Nemzetek Kupáját nyert. A Barcelonában és a Manchester Cityben kiteljesedő játékoskarrierjét 2019-ben zárta le, azóta dolgozott többek között a Tottenham akadémiáján, pályaedzőként a Standard Liege-nél és a szaúd-arábiai válogatottnál – most pedig kezdődhet az új korszak.

A 43 éves sportember három idényre írt alá a Slovannak.