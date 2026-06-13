Nemzeti Sportrádió

Eközben Pozsonyban… Yaya Tourét kinevezték a Slovan vezetőedzőjének

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 15:53
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Yaya Touré három évre írt alá a pozsonyiaknak (Fotó: Slovan Bratislava)
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Yaya Touré három világbajnokságon játszott az elefántcsontparti labdarúgó-válogatottban, de az idők változnak: szombaton megkapta első vezetőedzői megbízatását, méghozzá a szlovák bajnok Slovan Bratislavánál.

Yaya Touré 2004 és 2015 között 101 válogatott mérkőzésen lépett pályára, 19 gólt szerzett, 2015-ben Afrikai Nemzetek Kupáját nyert. A Barcelonában és a Manchester Cityben kiteljesedő játékoskarrierjét 2019-ben zárta le, azóta dolgozott többek között a Tottenham akadémiáján, pályaedzőként a Standard Liege-nél és a szaúd-arábiai válogatottnál – most pedig kezdődhet az új korszak. 

A 43 éves sportember három idényre írt alá a Slovannak.

 

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