A Portótól gyorsan menesztették, most az Elche vezetőedzője lett

Martín Anselmi a chilei Unión La Calera, az ecuadori Independiente del Valle és a mexikói Cruz Azul irányítása után 2025 januárjában kapott először munkát Európában, de a Porto már azon a nyáron, a csalódást keltő bajnoki és klub-vb-s szereplés után elbocsátotta.

A 40 éves argentin szakember a következő munkahelyén, a brazil Botafogónál még ennél is rövidebb ideig, alig három hónapig volt állásban; idén március óta nem volt csapata.

Az Elche feljutóként a 15. helyen fejezte be a La Liga legutóbbi idényét. Az eddigi vezetőedző, Eder Sarabia úgy érezte, bár két nagyszerű évet töltött a csapatnál, az elmúlt hónapok feszültsége után pihenésre van szüksége.