Nemzeti Sportrádió

A Portótól gyorsan menesztették, most az Elche vezetőedzője lett

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 15:28
Martín Anselmi a Botafogo vezetőedzőjeként idén februárban (Fotó: Getty Images)
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Martín Anselmi Elche La Liga
Martín Anselmi lett az Elche vezetőedzője – derült ki a spanyol élvonalbeli labdarúgócsapat szombati közleményéből.

Martín Anselmi a chilei Unión La Calera, az ecuadori Independiente del Valle és a mexikói Cruz Azul irányítása után 2025 januárjában kapott először munkát Európában, de a Porto már azon a nyáron, a csalódást keltő bajnoki és klub-vb-s szereplés után elbocsátotta.

A 40 éves argentin szakember a következő munkahelyén, a brazil Botafogónál még ennél is rövidebb ideig, alig három hónapig volt állásban; idén március óta nem volt csapata.

Az Elche feljutóként a 15. helyen fejezte be a La Liga legutóbbi idényét. Az eddigi vezetőedző, Eder Sarabia úgy érezte, bár két nagyszerű évet töltött a csapatnál, az elmúlt hónapok feszültsége után pihenésre van szüksége.

 

 

Martín Anselmi Elche La Liga
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