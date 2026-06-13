Három finn csatár marad a Ferencváros jégkorongcsapatánál
Három finn légiós csatár, Topi Rönni, Aku Kestilä és Jussi Tammela is marad az osztrák jégkorongligához tavaly csatlakó FTC-Telekom kötelékében.
Tammela a ferencvárosiak debütáló szezonjában 46 mérkőzésen 31 pontot (18 gól, 13 gólpassz) gyűjtött. Kestilä 37 találkozón 14-szer volt eredményes és adott 13 gólpasszt (27 pont), míg Rönni sokat volt sérült, emiatt csak hét összecsapáson játszott, ezeken összesen négy gólpassz került a neve mellé.
Az FTC az első osztrák szezonjában éppen lemaradt a rájátszásról, a 11. helyen zárt.
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