Három finn csatár marad a Ferencváros jégkorongcsapatánál

Tammela a ferencvárosiak debütáló szezonjában 46 mérkőzésen 31 pontot (18 gól, 13 gólpassz) gyűjtött. Kestilä 37 találkozón 14-szer volt eredményes és adott 13 gólpasszt (27 pont), míg Rönni sokat volt sérült, emiatt csak hét összecsapáson játszott, ezeken összesen négy gólpassz került a neve mellé.

Az FTC az első osztrák szezonjában éppen lemaradt a rájátszásról, a 11. helyen zárt.

