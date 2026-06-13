Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik ölelése Mexikóvárosban

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.13. 18:02
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Mexikóváros egyik legforgalmasabb részén, a Reforma sugárút gyalogosoknak fenntartott sétányán található kiállításon olyat is láthatnak a járókelők, ami első pillantásra talán meglepő. A szabadtéri tárlaton az Európai Unió valamennyi tagállamához egy-egy fotó kapcsolódott, a közös témát pedig a futball adta.

Magyarországot Réti Zsolt felvétele képviselte, amelyen Szoboszlai Dominikot ölelik körül a szurkolók néhány perccel azután, hogy a magyar válogatott az Írország elleni világbajnoki selejtezőn elszenvedett vereségével elveszítette esélyét a kijutásra. Bár nem látunk a szervezők fejébe, talán éppen az ragadta meg őket, hogy a felvétel a sport emberi oldalát mutatja meg – azt, amely nyelvtől és országhatároktól függetlenül mindenütt érthető.

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Sztorik Mexikóból: jó döntés volt Álvaro Fidalgo honosítása is; La Hormiga: Armando González becenevének különös története; Szoboszlai Dominik ölelése.

 

 

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