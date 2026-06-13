Szoboszlai Dominik ölelése Mexikóvárosban

Magyarországot Réti Zsolt felvétele képviselte, amelyen Szoboszlai Dominikot ölelik körül a szurkolók néhány perccel azután, hogy a magyar válogatott az Írország elleni világbajnoki selejtezőn elszenvedett vereségével elveszítette esélyét a kijutásra. Bár nem látunk a szervezők fejébe, talán éppen az ragadta meg őket, hogy a felvétel a sport emberi oldalát mutatja meg – azt, amely nyelvtől és országhatároktól függetlenül mindenütt érthető.