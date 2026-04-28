Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók

2026.04.28. 23:49
Bayern München Bajnokok Ligája BL PSG
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája első, kedd esti elődöntője felejthetetlen mérkőzést, az első félidőben öt, összesen kilenc gólt hozott – a PSG 5–4-re győzött a Bayern München ellen. Értékelés Ousmane Dembélétől és Harry Kane-től.

 

Ousmane Dembélé, akit a meccs emberének választottak meg: – Két olyan csapat játszott, amely szereti a támadójátékot, és nem kérdőjelezi meg önmagát. Ez a Bajnokok Ligája elődöntője. Tudjuk, hogy a Bayern csúcsegyüttes, de ez ránk is igaz. Boldogok vagyunk az eredménnyel annak ellenére is, hogy 5–2-re vezettünk. A végén kicsit leálltunk. Hihetetlen meccs volt, mehetünk Münchenbe, remélve, hogy győzelemmel bejutunk a döntőbe. Nem változatunk a hozzáálláson, mi is támadni akarunk, és ők is támadnak, így nagy meccsre van kilátás.

Harry Kane, aki büntetőből szerzett gólt: – Két topcsapat küzdelmét láthattuk, különösen támadásban, az átmenetekben a védekezésből a támadásba, sebességben, az egy egy elleni csatákban. A két csapat kemény küzdelmet vívott egymással. Mindent egybevetve, a meccs korai szakaszában voltak lehetőségeink, hogy eldöntsük a találkozót. Büszkék lehetünk rá, hogy visszajöttünk 5–4-re, mert idegenben 5–2-es hátrányban nagyon nem könnyű. Néhány helyzetben pontosabbak is lehettünk volna, de ahogy ment előre a meccs, éreztük, hogy egyre jobban és jobban játszunk, a párizsiak meg fáradnak. Még intenzívebben kell futballoznunk a visszavágón. A közönség támogatásával elérhetjük a célunkat.

BL-klasszikus lett belőle! 5–4-es PSG-siker a Bayern ellen az elődöntő első meccsén

A címvédő már 5–2-re is vezetett a második félidőben, de a bajorok visszakapaszkodtak.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain–Bayern München 5–4 (3–2)
Párizs, Parc des Princes, 47 511 néző. Vezette: Schärer (svájci)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 84.) – Zaire-Emery (F. Ruiz, 64.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (B. Barcola, 70.), O. Dembélé, Kvarachelia (L. Hernandez, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies (Laimer, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90+4.) – Olise, Musiala (Goretzka, 79.), Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Kvarachelia (24., 56.), Joao Neves (33.), O. Dembélé (45+5., 58. – az elsőt 11-esből), ill. Kane (17. – 11-esből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)

Bayern München Bajnokok Ligája BL PSG
