Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók

Ousmane Dembélé, akit a meccs emberének választottak meg: – Két olyan csapat játszott, amely szereti a támadójátékot, és nem kérdőjelezi meg önmagát. Ez a Bajnokok Ligája elődöntője. Tudjuk, hogy a Bayern csúcsegyüttes, de ez ránk is igaz. Boldogok vagyunk az eredménnyel annak ellenére is, hogy 5–2-re vezettünk. A végén kicsit leálltunk. Hihetetlen meccs volt, mehetünk Münchenbe, remélve, hogy győzelemmel bejutunk a döntőbe. Nem változatunk a hozzáálláson, mi is támadni akarunk, és ők is támadnak, így nagy meccsre van kilátás.

Harry Kane, aki büntetőből szerzett gólt: – Két topcsapat küzdelmét láthattuk, különösen támadásban, az átmenetekben a védekezésből a támadásba, sebességben, az egy egy elleni csatákban. A két csapat kemény küzdelmet vívott egymással. Mindent egybevetve, a meccs korai szakaszában voltak lehetőségeink, hogy eldöntsük a találkozót. Büszkék lehetünk rá, hogy visszajöttünk 5–4-re, mert idegenben 5–2-es hátrányban nagyon nem könnyű. Néhány helyzetben pontosabbak is lehettünk volna, de ahogy ment előre a meccs, éreztük, hogy egyre jobban és jobban játszunk, a párizsiak meg fáradnak. Még intenzívebben kell futballoznunk a visszavágón. A közönség támogatásával elérhetjük a célunkat.