Nottinghami tenisztorna: Udvardy Panna nem jutott tovább a selejtező első fordulójából

A világranglistán 65. helyezett magyar játékos ellenfele Katie Volynets volt, és rögtön el is vette a rangsorban 101. pozíciót elfoglaló amerikai teniszező adogatójátékát. Egy újabb brék után már 5:2-re is vezetett, ám tengerentúli riválisa ezután sorozatban öt játékot zsebelt be és 48 perc után szettelőnybe került. A második játszmában 4:1-es vezetésre tett szert Volynets, innen pedig már nem engedte visszazárkózni Udvardyt.

Így az amerikai lépett tovább a második kvalifikációs körbe, és a főtábláért az ausztrál Kimberly Birrell lesz az ellenfele.