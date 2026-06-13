Nemzeti Sportrádió

Nottinghami tenisztorna: Udvardy Panna nem jutott tovább a selejtező első fordulójából

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 17:39
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Udvardy Panna (Fotó: NS-archív)
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tenisz Udvardy Panna WTA Nottingham
Udvardy Panna 7:5, 6:2-re kikapott a nottinghami füves pályás női tenisztorna selejtezőjének első fordulójában.

A világranglistán 65. helyezett magyar játékos ellenfele Katie Volynets volt, és rögtön el is vette a rangsorban 101. pozíciót elfoglaló amerikai teniszező adogatójátékát. Egy újabb brék után már 5:2-re is vezetett, ám tengerentúli riválisa ezután sorozatban öt játékot zsebelt be és 48 perc után szettelőnybe került. A második játszmában 4:1-es vezetésre tett szert Volynets, innen pedig már nem engedte visszazárkózni Udvardyt.

Így az amerikai lépett tovább a második kvalifikációs körbe, és a főtábláért az ausztrál Kimberly Birrell lesz az ellenfele.

 

 

tenisz Udvardy Panna WTA Nottingham
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