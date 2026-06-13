Távozik a Veszprém futsalcsapatának vezetőedzője

„Olyan pillanatok fűződnek a nevedhez, mint klubtörténetünk első Bajnokok Ligája-szereplése, ahol együttes erővel legyőztük az angol és a norvég bajnokot” – írta közösségi oldalán szombaton a bakonyi klub.

A tavalyi bajnok veszprémiek idén – a Magyar Kupa megnyerése után – bronzérmesek lettek az élvonalban.