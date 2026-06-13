Nemzeti Sportrádió

Távozik a Veszprém futsalcsapatának vezetőedzője

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 15:14
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Fotó: Facebook/futsalveszprem
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futsal Veszprém futsal edzőváltás
A tavaly nyáron érkezett szerb Marko Perics távozott a Magyar Kupa-címvédő Veszprém futsalcsapatának vezetőedzői posztjáról.

„Olyan pillanatok fűződnek a nevedhez, mint klubtörténetünk első Bajnokok Ligája-szereplése, ahol együttes erővel legyőztük az angol és a norvég bajnokot” – írta közösségi oldalán szombaton a bakonyi klub.

A tavalyi bajnok veszprémiek idén – a Magyar Kupa megnyerése után – bronzérmesek lettek az élvonalban.

 

futsal Veszprém futsal edzőváltás
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