Nemzeti Sportrádió

Faldum Gábor és Zelinka Gabriella győzött a középtávú triatlon ob-n

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 15:26
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Faldum Gábor (Fotó: facebook/triatlonszovetseg, archív)
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A férfiaknál Faldum Gábor, a nőknél pedig a címvédő Zelinka Gabriella nyerte szombaton a középtávú triatlon országos bajnokságot Keszthelyen.

A bajai születésű, 38. születésnapját másfél hét múlva ünneplő Faldum 3:43:31 óra alatt teljesítette az 1.9 kilométer úszásból, 86 kilométer kerékpározásból és zárásként 21 kilométer futásból álló távot, s majdnem kétperces előnnyel diadalmaskodott. Mögötte a veszprémi Badar Gergő élt célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig Rózsavölgyi Donát, a győri Kis Tri Team SE fiatal versenyzője állhatott fel.

A nőknél egymás után harmadszor bizonyult a legjobbnak az újpesti Zelinka Gabriella. A tavalyi győztes idejétől 43 másodperccel elmaradt, de sikere így sem forgott veszélyben, mert majdnem 14 perces előnnyel ért célba elsőként. Az ezüstérmet a budaörsi triatlonos egyesület színeiben versenyző Kovács Zsófia szerezte meg, míg a bronz a szlovák Viera Slivková nyakába került.

KÖZÉPTÁVÚ TRIATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KESZTHELY
Férfiak
1. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja) 3:43:31 óra
2. Badar Gergő (Veszprémi Egyetemi SC) 3:45:18
3. Rózsavölgyi Donát (Kis Tri Team SE) 3:54:13

Nők
1. Zelinka Gabriella (UTE) 4:08:23 óra
2. Kovács Zsófia (Budaörsi TK SE) 4:22:14
3. Viera Slivková (szlovák, New-wave multisport) 4:32:25

 

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