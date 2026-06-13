Faldum Gábor és Zelinka Gabriella győzött a középtávú triatlon ob-n

A bajai születésű, 38. születésnapját másfél hét múlva ünneplő Faldum 3:43:31 óra alatt teljesítette az 1.9 kilométer úszásból, 86 kilométer kerékpározásból és zárásként 21 kilométer futásból álló távot, s majdnem kétperces előnnyel diadalmaskodott. Mögötte a veszprémi Badar Gergő élt célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig Rózsavölgyi Donát, a győri Kis Tri Team SE fiatal versenyzője állhatott fel.

A nőknél egymás után harmadszor bizonyult a legjobbnak az újpesti Zelinka Gabriella. A tavalyi győztes idejétől 43 másodperccel elmaradt, de sikere így sem forgott veszélyben, mert majdnem 14 perces előnnyel ért célba elsőként. Az ezüstérmet a budaörsi triatlonos egyesület színeiben versenyző Kovács Zsófia szerezte meg, míg a bronz a szlovák Viera Slivková nyakába került.

KÖZÉPTÁVÚ TRIATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KESZTHELY

Férfiak

1. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja) 3:43:31 óra

2. Badar Gergő (Veszprémi Egyetemi SC) 3:45:18

3. Rózsavölgyi Donát (Kis Tri Team SE) 3:54:13

Nők

1. Zelinka Gabriella (UTE) 4:08:23 óra

2. Kovács Zsófia (Budaörsi TK SE) 4:22:14

3. Viera Slivková (szlovák, New-wave multisport) 4:32:25