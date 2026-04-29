„Ez volt a legjobb meccs, amelynek edzőként a részese voltam” – Luis Enrique a Bayern elleni BL-klasszikusról

Vincent Kompany – aki eltiltása miatt csak a nézőtérről figyelhette az összecsapást – ugyancsak elégedetten értékelte a látottakat: „Katasztrófa volt, hogy nem ülhettem le a kispadra, de nagyon bíztam a stábban. Büszke vagyok arra, amit ma (kedden – a szerk.) tettünk, hihetetlen meccset játszottunk.”

A Bayern München vezetőedzője a sajtótájékoztatón külön is kiemelte Michael Olise teljesítményét: „Egy olyan játékost láttunk, aki nem fél cselezni és attól, hogy elveszíti a labdát. Lenyűgöző, amit tesz a csapatért.”

Kompany dicsérően szólt arról is, hogy csapata négy gólt tudott szerezni idegenben: „Amikor a Bajnokok Ligája elődöntőjében idegenben öt gólt kapsz, akkor az a megszokott, hogy minden elveszett. Azonban az őrületes az egészben, hogy mi négyet szereztünk, és lőhettünk még volna többet is.”

„Hála az égnek, hogy csak egy elődöntő volt, mert különben elveszítettük volna a döntőt... A döntő majd a jövő héten lesz. Nagyon várom a visszavágót, azt szeretném, ha minél gyorsabban jönne. Van egy mitikus stadionunk, amelynek szükségünk lesz az erejére.”

A belga szakember arra az újságírói kérdésre, hogy a saját vagy Luis Enrique stílusa a tetszetősebb a sorozatban: „Nehéz kérdés. A labdarúgás olyan, mint a vallás. Vitatkozunk, aztán hiszünk, amiben hiszünk. Számomra nincs olyan játékstílus, amely jobb lenne a másiknál. Ami most történt, az két hasonló elv csatája volt.”

A párharc visszavágóját május 6-án rendezik a müncheni Allianz Arénában.