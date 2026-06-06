Nemzeti Sportrádió

Máris sorsoltak: a Bayern München a harmadosztály bajnokával kezd a Német Kupában

K. Zs.K. Zs.
2026.06.06. 19:32
Müncheni öröm az idei döntő után (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Osnabrück Német Kupa
A legutóbbi harmadosztályú bajnokságot megnyerő VfL Osnabrück lesz a címvédő Bayern München ellenfele a 2026–2027-es labdarúgó Német Kupa első fordulójában – derült ki a szombati sorsoláson.

A májusi döntőben vesztes VfB Stuttgart a legutóbbi idényt a harmadik liga ötödik helyén záró Hansa Rostock vendége lesz. 

A magyar érdekeltségű klubok közül a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a negyedosztályú Eintracht Trier vendége lesz, szintén negyedosztályú ellenfele (VSG Altglienicke) lesz a Wolfsburgnak (Dárdai Bence), Schäfer András csapata, az Union Berlin a másodosztályú Braunschweighez látogat, Dárdai Márton és a Hertha BSC a harmadosztályú Saarbrückenhez megy.

Az Osnabrück–Bayern München, valamint a HEBC Hamburg (V. osztály)–Borussia Dortmund mérkőzést szeptember másodikán játsszák le, a többi csapat a hivatalos játéknapokon, augusztus 21-én, 22-én, 23-án vagy 24-én lép pályára.

A döntő 2027. május 29-én lesz a berlini Olimpiai Stadionban.

A teljes sorsolás itt!

 

Bayern München Osnabrück Német Kupa
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