Máris sorsoltak: a Bayern München a harmadosztály bajnokával kezd a Német Kupában

A májusi döntőben vesztes VfB Stuttgart a legutóbbi idényt a harmadik liga ötödik helyén záró Hansa Rostock vendége lesz.

A magyar érdekeltségű klubok közül a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig a negyedosztályú Eintracht Trier vendége lesz, szintén negyedosztályú ellenfele (VSG Altglienicke) lesz a Wolfsburgnak (Dárdai Bence), Schäfer András csapata, az Union Berlin a másodosztályú Braunschweighez látogat, Dárdai Márton és a Hertha BSC a harmadosztályú Saarbrückenhez megy.

Az Osnabrück–Bayern München, valamint a HEBC Hamburg (V. osztály)–Borussia Dortmund mérkőzést szeptember másodikán játsszák le, a többi csapat a hivatalos játéknapokon, augusztus 21-én, 22-én, 23-án vagy 24-én lép pályára.

A döntő 2027. május 29-én lesz a berlini Olimpiai Stadionban.

A teljes sorsolás itt!