Nemzeti Sportrádió

Kajak-kenu Eb: Kőhalmi Emese győzött 1000 méteren, Lucz Anna ezüstérmes lett 200-on

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.13. 16:22
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Kőhalmi Emese (Fotó: Kovács Péter)
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Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren, míg Lucz Anna ezüstérmes lett kajak egyes 200 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon. Varga Katalin bronzérmet szerzett KL2 200 méteren.

A kajak egyes 200 méteren kétszeres címvédőként rajthoz álló Lucz Anna a 4-es pályán indult, mellette, az 5-ösön a dán Frederikke Mörcke szenzációsan rajtolt, s az előnyét sikerült megőriznie a célig. Az UTE 27 éves sportolója most is remekül versenyzett, de 2024 és 2025 után ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel. A bronzérem a szlovén Anja Apollonio nyakába került.

A szegediek olimpiai negyedik kenu párosa, Kiss Ágnes és Nagy Bianka a rövidebb távon, 200 méteren – amely nem szerepel az ötkarikás programban – ugyancsak beragadt a rajtnál, s a hátrányát később sem tudta ledolgozni, így ezúttal hatodikként zárt. Ez a tavalyi bronzérem után elmarad a várakozástól. A számot a délelőtt egyesben is aranyérmes Ludmila Luzan vezette ukrán duó nyerte meg.

A negyvenéves, paralimpiai bronzérmes Varga Katalin ezúttal is két brit riválisával volt nagy harcban KL2 200 méteren, s ugyan sokáig a második helyen lapátolt, végül a címvédő, paralimpiai és világbajnok Charlotte Henshaw, valamint Emma Wiggs mögött ért célba. Ez Varga hatodik Eb-érme.

 

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