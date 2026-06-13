Vitorlázás: a Fifty-Fifty és a René Raffica nyerte a Mihálkovics-kupa első napját

A szervezők közlése alapján ideális körülmények várták a 181 hajót, ami rekord indulói létszám a balatoni versenyszezon egyik legnagyobb presztízsű és legnépszerűbb vitorlás eseményén. A rajtnál gyenge közepes, körülbelül 8-10 csomós, de vitorlázásra már teljesen megfelelő szél várta a résztvevőket, amely az idő múlásával aztán csak még tovább erősödött. Dél körül már 11-12 csomós szelet mértek, ami olykor 16 csomósra is váltott. Ilyen széljárás mellett aztán nemcsak az idő repült gyorsan, hanem a komplett mezőny is, amelyben hét katamarán volt ott a rajtnál: a Fifty-Fifty mellett indult két közvetlen riválisa, a Sailing Team RSM (k.: Vándor Róbert), valamint a KÜRT-Team Kaáli (k: Virág Flóra) is.

Sebességi előnyükből fakadóan a katamaránok persze ezúttal is külön meccset vívtak egymással, de nekik a táv sem a szimpla Balatonföldvár–Balatonszemes–Révfülöp–Balatonföldvár közötti körülbelül 34 kilométer volt, hanem plusz menet az első pályajelig, majd vissza, ami így esetükben mindösszesen 52 kilométer lett.

A Fifty-Fifty magabiztos rajt–cél-győzelmet aratott, mögötte a várakozásoknak és az esélyeknek megfelelően az RSM, majd a Kaáli érkezett szinte végig a távon, így végül a célba is. A többtestű mezőny többi tagja is feszesen tartotta a lépést a favoritokkal, kivéve a Forestay Sailing Team hajóját. A Vadnai fivérek, a nem mellékesen olimpikon kormányos Benjamin, valamint Jonatán egysége technikai hiba miatt volt kénytelen feladni a szombati etapot, és vontatást kérni telephelyükig, de a vasárnapi futamon a szerelés után minden bizonnyal ismét rajthoz tudnak majd állni.

Az egytestűeknél a René Raffica hajózott hasonló imponáló teljesítménnyel, jutalma a szombati szakaszgyőzelem lett, amelyért a versenykiírás értelmében pluszban 500 ezer forint értékű Helly Hansen-utalvány jár. Második helyen a Nemere II. (k.: Gyenes Ákos), míg a harmadikon a Quantum Sails Trentasette (k.: Lacsny Gergely) végzett.

Az 58. Mihálkovics-kupa a hazai vitorlásidény egyik fő eseménye, amelyen az érintettek a hazai szezon fő versenyére, a július végi Kékszalagra hangolnak. A több mint fél évszázados múltra visszatekintő Mihálkovics-kupa egyrészt folyamatosan megújuló sportági prémiumesemény, amelyen ezzel egy időben különös jelentőséget tulajdonítanak a tradícióknak: a pálya és a verseny kiírása megegyezik az első, 1968-ban rendezett viadallal. Ebben idén annyi minimális változás történt, hogy a Balaton csekély vízállása miatt a bójákat a szokott helyüktől 200-300 méterre beljebb helyezték el.

A klasszikus egytestű hajóknál abszolútban, valamint a 14 ranglistázó hajóosztályban hirdetnek győztes – minden kormányosa egy Pulsar órát kap –, míg a katamaránok számára 2018-tól kerül kiírása a Speed Race megméretés.

Vitorlázás, 58. Mihálkovics-kupa – Sungrow Nagydíj

(a szombati verseny végeredménye)

Speed Race (katamaránok):

1. Raiffeisen Audi 5050 Fifty-Fifty (k.: Józsa Márton Miklós) 2:19:08 óra

2. RSM (k.: Vándor Róbert) 2:27:34

3. KÜRT–Team Kaáli (k.: Virág Flóra) 2:35:17

klasszikus egytestűek

1. René Raffica (k.: Király Dávid) 2:39:40 óra

2. Nemere II. (k.: Gyenes Ákos) 2:47:35

3. Quantum Sails Trentasette (k.: Lacsny Gergely ) 2:51:13