Mindkét szombati meccsét megnyerte a női 3x3-as kosárlabda-válogatott az Eb-selejtezőn

A női nemzeti csapat a múlt héten – Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összetételben – a varsói világbajnokságon szerepelt, ahol Jakab Máté szövetségi kapitány együttese 2/2-es győzelem/vereség mérleggel jutott tovább a rájátszásba, ahol legyőzte a letteket, a negyeddöntőben viszont kikapott a címvédő hollandoktól, s végül hetedikként zárt. Tavaly a koppenhágai Európa-bajnokságon ugyancsak a negyeddöntő jelentette a végállomást, s akkor összesítésben nyolcadik lett a gárda.

Az idei Eb-re a kassai kvalifikáción keresztül vezet az út, és a szlovákiai tornán elsőként a házigazdákkal szállt szembe a nemzeti csapat. A keretből ezúttal hiányzott a szeptemberben világbajnokságon szereplő 5x5-ös válogatottra koncentráló Kiss Virág és Lelik Réka, az ő helyükre Szabó Fanni és Tóth Franka került.

A szombati program jelentős csúszással indult az esős időjárás miatt, s a szervezők végül egy közeli tornaterembe tették át a meccseket, ahol a támadóidőt jelző óra a palánk teteje helyett az egyik sarokban kapott helyet. Mindez azonban nem zavarta meg a magyarokat, akik hamar 7–2-re elhúztak, főként a tarthatatlan Böröndy révén. A házigazdák egyszer felzárkóztak egy pontra 9–8-nál, de kiegyenlíteni nem tudtak, sőt, néhány perccel később már 16–9 volt az állás. Innentől a vendégeknek már csak az előny tartására kellett ügyelniük, amit gond nélkül megoldottak, s végül nagyrészt Böröndy 11 pontjával magabiztosan hozták a papírformát.

Az esős időjárás miatt a második mérkőzésre is egy közeli tornateremben került sor Grúzia ellen, a torna eddigi legegyoldalúbb meccsét láthatta a maroknyi közönség: a magyarok tetszés szerint dobálták a kosarakat, az ellenfél tudásából pedig mindössze egy kétpontos találatra futotta 12–0-nál. Böröndy igazi vezérként ismét 11 ponttal zárt, a találkozó pedig a rendes játékidő vége előtt 2:24 perccel fejeződött be, amikor Böröndy bedobta büntetőből a csapat 21. pontját.

Vasárnap Szlovénia és Szerbia következik, a csoport első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, melynek győztesei kvótát szereznek az Eb-re.

A férfi válogatott 19.10 órakor a tavaly Eb-bronzérmes olaszokkal csap össze, a kétcsapatos csoport mindkét tagja továbbjut a negyeddöntőbe.

A kontinenstornára szeptember 11. és 13. között kerül sor Antwerpenben.

3X3 KOSÁRLABDA EURÓPOA-BAJNOKI SELEJTEZŐ, KASSA

NŐK, B-CSOPORT

1. forduló

Magyarország–Szlovákia 20–15

A magyar pontszerzők: Böröndy 11, Papp 4, Tóth 3, Szabó 2

2. forduló

Magyarország–Grúzia 21–2

A magyar pontszerzők: Böröndy 11, Papp 4, Tóth 3, Szabó 3