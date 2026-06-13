A katari döntőben is bíráskodó játékvezető fúj az argentinok első vb csoportmeccsén

A címvédő argentin válogatott június 17-én Algéria ellen mutatkozik be a világbajnokságon, a mérkőzést pedig a lengyel Szymon Marciniak vezeti majd – jelentette be szombaton a FIFA a hivatalos X-oldalán.

A tapasztalt játékvezetőről jó emlékeik lehetne Messiéknek, hiszen ő dirigált a 2022-es katari vb döntőjében is, amely emlékezetes csatában az argentinok győzelmével ért véget.

A FIFA továbbá nyilvánosságra hozta azt is, hogy a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek meccsen a jordániai Adam Mahadmeh, az Elefántcsontpart–Ecuador összecsapáson a francia Francois Letexier, a Franciaország–Szenegál találkozón pedig az ausztrál Alireza Faghani fújja a sípot.

Döntés született arról is, hogy az Irak–Norvégia mérkőzésen a gaboni Pierre Atcho, az Ausztria–Jordánia összecsapáson pedig Dahane Beida vezeti Mauritániából.