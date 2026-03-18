Kétszer is egyenlített a Newcastle, de a hét gólig jutó Barcelona jutott be a BL-negyeddöntőbe

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 7–2 (3–2)

Barcelona, Camp Nou, 56 662 néző. Vezette: Letexier (francia)

BARCELONA: Joan García (Szcesny, 82.) – Eric García (R. Araújo, 21.), Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo (Xavi Espart, 66.) – Pedri, Bernal – Yamal, Fermín López (Dani Olmo, 67.), Raphinha – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier (Livramento, a szünetben), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali (Willock, 56.), Joelinton (Botman, 64.) – Elanga (J. Murphy, 64.), A. Gordon (Osula, 82.), Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe

Gólszerző: Raphinha (6., 73.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), Fermín López (52.), Lewandowski (56., 61.), ill. Elanga (15., 28.)

Izgalmasan kezdődött, végül kiütéses, 7–2-es Barcelona-győzelemmel zárult. A Newcastle elleni BL-nyolcaddöntő első, angliai meccsén (1–1) 86 percet kellett várni az első gólra, most fél óra alatt született négy, majd a félidő végén Raphinha harcolt ki büntetőt, amelyet rövid VAR-ozás után Lamine Yamal értékesített. Ezzel 18 évesen és 248 naposan ő lett a legfiatalabb futballista, aki eljutott tíz gólig a BL-ben.

Ekkor még nyíltnak tűnt a csata, de a második félidőben a hazaiak negyedóra alatt eldöntötték a továbbjutást. Raphinha kiugratása után Fermín López volt eredményes, majd Robert Lewandowski előbb fejjel, néhány perccel később lábbal talált be. A lengyel csatár ezzel 41 különböző csapat ellen szerzett gólt a BL-ben, amivel megdöntötte Lionel Messi (40) vonatkozó rekordját.

A Barcelona 8–3-as összesítéssel jutott a nyolc közé, és kis túlzással egyetlen félidő alatt lerendezte az angolokat. A visszavágó legjobbja Raphinha volt, aki a duplája mellett kiharcolt egy büntetőt és adott egy parádés gólpasszt. A hazai drukkerek legfeljebb csak amiatt aggódhatnak, hogy a hajrában le kellett cserélni az egyik védésnél megsérülő Joan Garcíát, a csapat kapusát.

A Barcelona a nyolc között a Tottenham Hotspur–Atlético Madrid párharc győztesével játszik. 7–2