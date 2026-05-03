A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát

Vasárnap Felcsúton a helyosztókkal zárult a rangos U17-es nemzetközi torna, a Puskás–Suzuki-kupa. A 7. helyért mérkőzött meg egymással a házigazda Puskás Akadémia és az előző évi győztes Juventus. A torinóiaknak ez a harmadik PSK-juk, a korábbi kettőn is összefutott ez a két csapat, eddig nem örülhettünk magyar sikernek – most viszont igen!

Pedig már a 3. percben előnybe kerültek az olaszok, jobb oldali szöglet után Denaly Osakue két méterről fejelt a kapuba. Sőt, a 15. percben lerántás miatt tizenegyeshez jutott a Juve, de Giacomo Urbano jobbal a bal kapufa mellé lőtt. Ez fordulópontot jelentett a meccsen, ettől fogva a Puskás Akadémia átvette a kezdeményezést, és egyértelműen uralta a meccset. A szünet után, a 43. percben (a PSK-n kétszer 30 perces mérkőzéseket játszanak) a felcsúti csapatkapitány, Somfalvi Barna lecsapott egy szabad labdára, és 11 méterről jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Igen erős negyedórája volt Somfalvinak: a gól előtt is neki volt helyzete, majd csaknem vezetést szerzett szabadrúgásból, amelyet bravúrral tolt ki a jobb alsó sarok elől Jakab Mátyás Gáspár, a Juventus magyar kapusa. A felcsúti „cséká” ezután dropból lőtt kevéssel fölé az ötösről, majd az 55. percben büntetőből szerzett találatával megnyerte a meccset csapatának: középmagasan lőtt a kapu jobb oldalába.

„Nagyon nagy csapatmunka volt ez a siker – összegzett lapunknak Somfalvi Barna. – A mentális erőnk elképesztő volt. Jól jött ki ma nekem a lépés, de sokat is dolgozom érte, mondhatjuk, hogy ez volt életem meccse, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy két gólt rúgjak a Juventusnak. Nem kezdtük jól a tornát, igaz, erős ellenfeleink voltak, és örülök neki, hogy az utolsó két meccsre össze tudtuk magunkat szedni, és ilyen eredményeket tudtunk elérni.”

Arany Dávid, a Puskás Akadémia U17-es csapatának edzője pedig így értékelte a meccset és a tornát: „Meccsről meccsre lettünk jobbak és erősebbek mentálisan. Az első meccsen a Real Madriddal, a torna szerintem legjobb csapatával játszottunk, a Genk ellen már volt egy jó félidőnk, a Sporting ellen nagyot küzdöttünk és egyenrangú ellenfelek voltunk, most pedig bár hátrányba kerültünk, le tudtuk győzni a Juventust. A második félidőben lényegében egykapuztunk, ez óriási dolog. Járt nekünk már ez a siker, és nagyon kellett már a klubnak is, hogy végre nyerjünk egy meccset a PSK-n, mert régen volt már erre példa. Nem a helyezésre vagyunk büszkék, hanem arra, hogy meccsről meccsre fejlődve, ilyen erős csapatok ellen helyt tudtunk állni.”

Az ötödik helyért játszott egymással a Budapest Honvéd és a Sporting. Az első játékrész közepén súlyos sérülést szenvedett a belső védő, Schwarcz Máté, akit a székesfehérvári kórházba szállítottak. Mivel az előző meccsen is erről a posztról dőlt ki Ferencz Kende, kényszermegoldáshoz kellett nyúlnia a kispesti stábnak, és már a következő percben vezetést szerzett a portugál együttes Francisco Simoes révén, majd attól fogva lényegében az történt a pályán, amit a zöld-fehérek szerettek volna. Leonardo Damiao duplázott, könnyedén nyert 3–0-ra a Sporting, így a Honvéd a hatodik lett.

„Soha nem ideális, ha belső védőt kell cserélni, de nem fognám a sérülésre a vereségünket, a két csapat ma nem volt egy súlycsoportban – értékelt lapuknak Petrók Viktor, a Honvéd U17-es csapatának edzője. – Nem volt ideális a felkészülésünk ehhez a szinthez, és a körülményeket ismerve, eddig jól szerepeltünk, de sajnos ez a mérkőzés duplán kidomborította a hiányosságainkat. Ezen a szinten ezt megbüntetik. Sajnálom, hogy ez az utolsó meccs kicsit lerontotta az első három meccs után rólunk kialakult kedvező összképet.”

A bronzmeccsen a Genk 2–0-ra nyert a Panathinaikosz ellen, a Real Madrid–Slavia Praha döntő kezdőrúgását pedig Puskás Ferenc ükunokája, a hároméves, spanyol–magyar kettős állampolgárságú Lucas végezte el, aki édesanyjával, Sarával (Öcsi bácsi dédunokája) és nagymamájával, Isabellel (Puskás unokája) érkezett Magyarországra a PSK-ra. A Real Madrid négy kapufát is lőtt a meccsen, de egyszer a kapuba is betalált Beltrán Capote révén, így hetedszer hódította el a trófeát.

A díjakat és érmeket Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Akadémia alapítója – aki Marco Rossi szövetségi kapitány mellett nézte végig a döntőt –, Mészáros Lőrinc, a PFLA kuratóriumi elnöke, Tima János, az akadémia főigazgatója, Sakai Fumito, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója és Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes adta át.

Marco Rossi és Orbán Viktor

Puskás–Suzuki-kupa (U17), Felcsút

A 7. helyért

Puskás Akadémia–Juventus (olasz) 2–1 (0–1)

Puskás Akadémia: Süli – Németh-Hám, Koszi, Beder, Serbin – Ratkai (Sajgó, a szünetben), Erdei – Verbőczi (Boda, 30.), Jancsó (Nica, 56.), Somfalvi – Moldován (Volvach, 42.).

G: Somfalvi (43., 55. – utóbbi 11-esből), ill. Osakue (3.)

Az 5. helyért

Sporting CP (portugál)–Budapest Honvéd 3–0 (2–0)

Budapest Honvéd: Czinki – Molnár Á., Russnák (Csákány, 40.), Schwarcz (Kralicsek, 23.), Varga-Sós – Szőke (Szanka, 40.), Domján – Varga Z., För, Bokor (Kovács Á., 40.) – Balaskó (Érsek, 47.).

G: F. Simoes (22.), Damiao (30+1., 39.)

Bronzmérkőzés

Genk (belga) – Panathinaikosz (görög) 2–0 (1–0)

G: Balde (14.), Driessen (48.)

Döntő

Real Madrid (spanyol)–Slavia Praha (cseh) 1–0 (1–0)

G: Beltrán Capote (23.)

Kiállítva: Hlavaty (Slavia, 59.)

A torna legjobb kapusa: Guillermo Ponce López (Real Madrid)

Gólkirály: Ondrej Masek (Slavia Praha – 4 góllal)

Legjobb játékos: Jelle Driessen (Genk)

A PSK eddigi győztesei

2008: Real Madrid, 2009: Ferencváros, 2010: Budapest Honvéd, 2011: Budapest Honvéd, 2012: Budapest Honvéd, 2013: Real Madrid, 2014: Real Madrid, 2015: Budapest Honvéd, 2016: Budapest Honvéd, 2017: Real Madrid, 2018: Genk, 2019: Flamengo, 2020-ban a torna a koronavírus-járvány miatt elmaradt, 2021: Puskás Akadémia, 2022: Real Madrid, 2023-ban a torna a hazai rendezésű U17-es Eb miatt elmaradt, 2024: Real Madrid, 2025: Juventus, 2026: Real Madrid