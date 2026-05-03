A Tottenham gyors gólokkal lepte meg az Aston Villát, és már nincs kieső helyen

Az Európa-liga elődöntőjének visszavágójára készülő Aston Villa az első félidőben legfeljebb testben volt ott a Tottenham Hotspur elleni mérkőzésen, lélekben talán már a Nottingham Forest elleni mérkőzésen jártak Unai Emery tanítványai.

A rövidzárlat enyhe kifejezés volt a Villa első félidei teljesen lélektelen játékára, és ez főleg az első 30 percben mutatkozott meg: a 12. percben máris megszerezte a vezetést a Spurs, miután Conor Gallagher 23 méteres, sistergős lövése utat talált a Villa kapujába. Nem sokkal később, a 25. percben pedig már kettővel ment a Spurs: a gólt ezúttal Richarlison szerezte, aki egy jobbról érkező beadást fejelt az Aston Villa kapujába.

Az első félidő egyoldalú játékáról sokat elmondott, hogy az Aston Villa lövésig sem jutott el, a Tottenham teljesen megérdemelten vezetett két góllal a szünetben.

A második játékrészben Emery pályára küldte többek között Ollie Watkinst is, jelentős változást azonban ő sem hozott a Villa játékába – és ami ennél is jobban elkeseríthette a szurkolókat, hogy igazán az akarat sem látszott a birminghamiak játékán.

A Spurs különösebb gond nélkül szerezte meg a három pontot (még akkor is, ha a 96. percben Emi Buendía egy fejessel még szépített) – egymás után immáron másodszor a bajnokságban –, ami hatalmas jelentőséggel bírt: ennek a sikernek köszönhetően ugyanis a londoniak elkerültek a kieső helyről, és a március végén kinevezett Roberto De Zerbivel jó úton járnak afelé, hogy megőrizzék élvonalbeli tagságukat, de hátra azért még nem dőlhetnek. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Aston Villa–Tottenham Hotspur 1–2 (Buendía 90+6., ill. Gallagher 12., Richarlison 25.)

AFC Bournemouth–Crystal Palace 3–0 (Lerma 10. – öngól, Kroupi 32. – 11-esből, Rayan 77.)

Manchester United–Liverpool 3–2 (Matheus Cunha 6., Sesko 14., Mainoo 77., ill. Szoboszlai 47., Gakpo 56.)

Hétfőn játsszák

16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Arsenal–Fulham 3–0 (Gyökeres 9., 45+4., Saka 40.)

Brentford–West Ham United 3–0 (Mavropanosz 15. – öngól, Thiago 52. – 11-esből, Damsgaard 82.)

Newcastle United–Brighton & Hove Albion 3–1 (Osula 12., Burn 24., Barnes 90+5., ill. Hinshelwood 61.)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1–1 (Bueno 54., ill. Mukiele 17.)

Kiállítva: Ballard (24. – Sunderland)

Pénteken játszották

Leeds United–Burnley 3–1 (Stach 8., Okafor 52., Calvert-Lewin 56., ill. Tchaouna 71.)