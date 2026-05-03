Leclerc, Russell és Verstappen is a sportfelügyelők előtt – több vizsgálat folyik a miami verseny után
A mozgalmas Miami Nagydíj után van bőven feladata a sportfelügyelőknek, a negyedikként célba érő George Russell, az ötödik Max Verstappen, illetve a hajrában a dobogó alsó fokáról egészen a hatodik pozícióig visszaeső Charles Leclerc ellen is vizsgálat indult a leintést követően. A legtöbb, szám szerint három vizsgálat a Ferrari monacói versenyzőjét érinti: a pilóta megpördült az utolsó előtti körben, és a falat is súrolta, ami után sérült autóval folytatta a küzdelmet.
Az első kérdést az jelenti, hogy Leclerc biztonságos kocsival maradt-e versenyben, a másodikat az, hogy ezt követően jogtalan előnyre tett-e szert, amikor többször is levágta a pályát, míg a harmadikat az, hogy a végén pontosan mi történt, amikor Russell-lel összeért.
Verstappen összesen két idézést kapott: az elsőt azért, mert az egyetlen kerékcseréje után a gyanú szerint átlépett egy fehér vonalat, amit nem szabadott volna, és a sportfelügyelők közelebbről megnézik a Russell-lel történt összeütközésért is, amikor letört a Mercedes szárnyvéglapja. Ez utóbbi eset miatt a Mercedes-pilótának is jelenése van.
Ezenkívül nem zárult le Liam Lawson és Pierre Gasly ügye sem: az új-zélandi a verseny elején csúszott bele az Alpine-ba, és repítette a falba a francia ellenfelét. Mint utóbb kiderült, a Racing Bulls-versenyző váltóproblémával küzdött, amikor az eset történt. Egyik pilóta sem tudta folytatni a versenyt.
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|3.264 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|27.092 mp h.
|4.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|43.051 mp h.
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|43.949 mp h.
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|44.245 mp h.
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|53.753 mp h.
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|10.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|14.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|15.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|16.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1 kör h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|7
|feladta
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|6
|feladta
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|4
|feladta
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|4
|feladta
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|3
|4
|6
|100
|2.
|George Russell
|1
|2
|6
|80
|3.
|Charles Leclerc
|–
|2
|6
|63
|4.
|Lando Norris
|–
|1
|5
|51
|5.
|Lewis Hamilton
|–
|1
|6
|49
|6.
|Oscar Piastri
|–
|2
|4
|43
|7.
|Max Verstappen
|–
|–
|4
|26
|8.
|Oliver Bearman
|–
|–
|3
|17
|9.
|Pierre Gasly
|–
|–
|4
|16
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|3
|10
|11.
|Franco Colapinto
|–
|–
|2
|5
|12.
|Isack Hadjar
|–
|–
|1
|4
|12.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|1
|4
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|2
|4
|15.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|1
|1
|17.
|Alexander Albon
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|180
|2.
|Ferrari
|112
|3.
|McLaren-Mercedes
|94
|4.
|Red Bull-Ford
|30
|5.
|Alpine-Mercedes
|21
|6.
|Haas-Ferrari
|18
|7.
|Racing Bulls-Ford
|14
|8.
|Williams-Mercedes
|5
|9.
|Audi
|2
|10.
|Cadillac-Ferrari
|0
|11.
|Aston Martin-Honda
|0
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Kanadai Nagydíj, Montreal
|május 24., 22.00
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00