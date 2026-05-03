Leclerc, Russell és Verstappen is a sportfelügyelők előtt – több vizsgálat folyik a miami verseny után

A mozgalmas Miami Nagydíj után van bőven feladata a sportfelügyelőknek, a negyedikként célba érő George Russell, az ötödik Max Verstappen, illetve a hajrában a dobogó alsó fokáról egészen a hatodik pozícióig visszaeső Charles Leclerc ellen is vizsgálat indult a leintést követően. A legtöbb, szám szerint három vizsgálat a Ferrari monacói versenyzőjét érinti: a pilóta megpördült az utolsó előtti körben, és a falat is súrolta, ami után sérült autóval folytatta a küzdelmet.

Az első kérdést az jelenti, hogy Leclerc biztonságos kocsival maradt-e versenyben, a másodikat az, hogy ezt követően jogtalan előnyre tett-e szert, amikor többször is levágta a pályát, míg a harmadikat az, hogy a végén pontosan mi történt, amikor Russell-lel összeért.

Verstappen összesen két idézést kapott: az elsőt azért, mert az egyetlen kerékcseréje után a gyanú szerint átlépett egy fehér vonalat, amit nem szabadott volna, és a sportfelügyelők közelebbről megnézik a Russell-lel történt összeütközésért is, amikor letört a Mercedes szárnyvéglapja. Ez utóbbi eset miatt a Mercedes-pilótának is jelenése van.

Ezenkívül nem zárult le Liam Lawson és Pierre Gasly ügye sem: az új-zélandi a verseny elején csúszott bele az Alpine-ba, és repítette a falba a francia ellenfelét. Mint utóbb kiderült, a Racing Bulls-versenyző váltóproblémával küzdött, amikor az eset történt. Egyik pilóta sem tudta folytatni a versenyt.

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli olasz Mercedes - 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 3.264 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 27.092 mp h. 4. George Russell brit Mercedes 43.051 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 43.949 mp h. 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 44.245 mp h. 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 53.753 mp h. 8. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 9. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 10. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1 kör h. 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 14. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1 kör h. 16. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1 kör h. 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök kiesés oka Nico Hülkenberg német Audi 7 feladta Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 6 feladta Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 4 feladta Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 4 feladta

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 3 4 6 100 2. George Russell 1 2 6 80 3. Charles Leclerc – 2 6 63 4. Lando Norris – 1 5 51 5. Lewis Hamilton – 1 6 49 6. Oscar Piastri – 2 4 43 7. Max Verstappen – – 4 26 8. Oliver Bearman – – 3 17 9. Pierre Gasly – – 4 16 10. Liam Lawson – – 3 10 11. Franco Colapinto – – 2 5 12. Isack Hadjar – – 1 4 12. Arvid Lindblad – – 1 4 14. Carlos Sainz – – 2 4 15. Gabriel Bortoleto – – 1 2 16. Esteban Ocon – – 1 1 17. Alexander Albon – – 1 1