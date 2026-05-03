Leclerc, Russell és Verstappen is a sportfelügyelők előtt – több vizsgálat folyik a miami verseny után

2026.05.03. 22:40
F1 Liam Lawson Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Formula–1 Miami Nagydíj FIA
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) Charles Leclerc, George Russell és Max Verstappen ellen is vizsgálatot indított a Formula–1-es Miami Nagydíjat leintése után.

A mozgalmas Miami Nagydíj után van bőven feladata a sportfelügyelőknek, a negyedikként célba érő George Russell, az ötödik Max Verstappen, illetve a hajrában a dobogó alsó fokáról egészen a hatodik pozícióig visszaeső Charles Leclerc ellen is vizsgálat indult a leintést követően. A legtöbb, szám szerint három vizsgálat a Ferrari monacói versenyzőjét érinti: a pilóta megpördült az utolsó előtti körben, és a falat is súrolta, ami után sérült autóval folytatta a küzdelmet. 

Az első kérdést az jelenti, hogy Leclerc biztonságos kocsival maradt-e versenyben, a másodikat az, hogy ezt követően jogtalan előnyre tett-e szert, amikor többször is levágta a pályát, míg a harmadikat az, hogy a végén pontosan mi történt, amikor Russell-lel összeért.

Verstappen összesen két idézést kapott: az elsőt azért, mert az egyetlen kerékcseréje után a gyanú szerint átlépett egy fehér vonalat, amit nem szabadott volna, és a sportfelügyelők közelebbről megnézik a Russell-lel történt összeütközésért is, amikor letört a Mercedes szárnyvéglapja. Ez utóbbi eset miatt a Mercedes-pilótának is jelenése van.

Ezenkívül nem zárult le Liam Lawson és Pierre Gasly ügye sem: az új-zélandi a verseny elején csúszott bele az Alpine-ba, és repítette a falba a francia ellenfelét. Mint utóbb kiderült, a Racing Bulls-versenyző  váltóproblémával küzdött, amikor az eset történt. Egyik pilóta sem tudta folytatni a versenyt.

 

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliolaszMercedes- 
2.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes3.264 mp h. 
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes27.092 mp h. 
4.George RussellbritMercedes43.051 mp h. 
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford43.949 mp h. 
6.Charles LeclercmonacóiFerrari44.245 mp h. 
7.Lewis HamiltonbritFerrari53.753 mp h. 
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes  
9.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes  
10.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes  
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1 kör h. 
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1 kör h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h. 
14.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1 kör h. 
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
16.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1 kör h. 
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari2 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Nico HülkenbergnémetAudi7feladta
 Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford6feladta
 Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes4feladta
 Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford4feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
1. Kimi Antonelli346100
2. George Russell12680
3. Charles Leclerc2663
4. Lando Norris1551
5. Lewis Hamilton1649
6. Oscar Piastri2443
7. Max Verstappen426
8. Oliver Bearman317
9. Pierre Gasly416
10. Liam Lawson310
11. Franco Colapinto25
12. Isack Hadjar14
12. Arvid Lindblad14
14. Carlos Sainz24
15. Gabriel Bortoleto12
16. Esteban Ocon11
17. Alexander Albon11
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes180
2. Ferrari112
3. McLaren-Mercedes94
4. Red Bull-Ford30
5. Alpine-Mercedes21
6. Haas-Ferrari18
7. Racing Bulls-Ford14
8. Williams-Mercedes5
9. Audi2
10. Cadillac-Ferrari0
11. Aston Martin-Honda0
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Norris, 3. Piastri
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

