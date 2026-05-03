Az első nap után szemmel látható előnyben a kínai a sznúker-vb döntőjében

A döntő favoritja eredetileg is a 10. helyen kiemelt Vu Ji-cö volt, pedig a 2005-ben, 21 évvel ezelőtt világbajnok, 43 éves Shaun Murphy jóval rutinosabb nála. A délutáni idősávot követően még döntetlenre, 4–4-re álltak egymással a felek, de a merész játékáról ismert kínai az esti etapban elhúzott, s a hétfői folytatás előtt háromfrémes előnyben van, 10–7-re vezet.

A döntő maximum 35 frémig tart, tehát addig, ameddig valamelyik játékos nem nyer meg legalább 18-at. Azt azért kijelenthetjük, hogy még semmi sem dőlt el...

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

DÖNTŐ (MAXIMUM 35 FRÉM)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 7–10 – részeredmény

ELŐDÖNTŐ (MAXIMUM 33 FRÉM)

Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 16–17

Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) 17–15