Az első nap után szemmel látható előnyben a kínai a sznúker-vb döntőjében

CS. M.CS. M.
2026.05.03. 23:45
Vu Ji-cö vezet a döntőben (Fotó: Getty Images)
sznúker-vb Vu Ji-cö Shaun Murphy sznúker-világbajnokság sznúker
Vasárnap kezdetét vette a sheffieldi sznúker-világbajnokság döntője, amelyben egy nap után 10–7-re vezet a kínai Vu Ji-cö az angol Shaun Murphy ellen.

 

A döntő favoritja eredetileg is a 10. helyen kiemelt Vu Ji-cö volt, pedig a 2005-ben, 21 évvel ezelőtt világbajnok, 43 éves Shaun Murphy jóval rutinosabb nála. A délutáni idősávot követően még döntetlenre, 4–4-re álltak egymással a felek, de a merész játékáról ismert kínai az esti etapban elhúzott, s a hétfői folytatás előtt háromfrémes előnyben van, 10–7-re vezet.

A döntő maximum 35 frémig tart, tehát addig, ameddig valamelyik játékos nem nyer meg legalább 18-at. Azt azért kijelenthetjük, hogy még semmi sem dőlt el... 

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
DÖNTŐ (MAXIMUM 35 FRÉM)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 7–10 – részeredmény

ELŐDÖNTŐ (MAXIMUM 33 FRÉM)
Mark Allen (északír, 14.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.) 16–17
Shaun Murphy (angol, 8.)–John Higgins (skót, 5.) 17–15

 

