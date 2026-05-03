Visszajutott az MTK a női kézilabda NB I-be

2026.05.03. 22:03
Fotó: MTK Budapest Női Kézilabda/Facebook
női kézilabda NB I/B MTK MTK Budapest női kézilabda NB I
Az MTK Budapest a tavalyi kiesését követően idén visszajutott a női kézilabda NB I-be.

Az NB I/B-ben listavezető MTK a 26. fordulóban házigazdaként 35–23-ra nyert a Ferencváros juniorcsapata ellen, és négy körrel az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert a tabellán a harmadik helyezett Békéscsabával szemben.

A második helyen az egri Eszterházy SC áll, amely öt ponttal előzi meg a csabaiakat.

A férfiaknál a Dabas KC már korábban biztosította visszajutását, a második helyen a Veszprém Handball Academy áll 38 ponttal, az Egernek 37 pontja van három fordulóval a szezon vége előtt.

 

