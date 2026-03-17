A visszavágót is háromgólos különbséggel nyerte meg a PSG, simán kiejtette a Chelsea-t a BL-ből

A párharc első mérkőzésén a Chelsea sokáig pariban volt, ám az utolsó negyedórában három gólt kapott, így 5–2-es vereség után próbált meg csodát tenni. Nos, ez nem sikerült neki, mivel a visszavágó első negyedórájában két gólt kapott, így a PSG elég hamar bebiztosította a továbbjutását. Előbb Matvej Szafonov indította Hvicsa Kvaracheliát, aki megverte Mamadou Sarrt, majd kilenc méterről a bal alsóba helyezett, aztán Bradley Barcola lőtte ki 16 méterről a jobb felső sarkot.

Egy kis stat: a londoni csapat eddig még sohasem kapott két gólt az első 14 percben a Bajnokok Ligájában.

𝐇𝐓: 𝐂𝐡𝐞𝐥𝐬𝐞𝐚 𝟎-𝟐 𝐏𝐒𝐆



After finding themselves 2-0 down in the 14th minute, that was the earliest Chelsea have conceded twice in the Champions League.



They are 7-2 down on aggregate. Curtains? pic.twitter.com/3RasExOty2 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 17, 2026

A „kékeknek” három helyzetük is volt, hogy szépítsenek. Először Joao Pedro éles szögből lőtt Szafonovba, majd Cole Palmer jobb alsó felé tartó lövésére ért le az orosz kapus, aki aztán ismét Joao Pedro próbálkozását hárította, kikapta a fejes után a labdát a jobb alsó elől. Az összesítésben ötgólos előnyben futballozó párizsi együttes érthető módon már kevésbé koncentráltan játszott, ám a szünet előtt így is növelhette volna a különbséget, de Robert Sánchez védte Barcola lövését.

A szünet után is az angol csapat próbálkozott, de elég hitehagyottan futballozott, ennek ellenére a szépítéshez közel járt a második félidőben is. Joao Pedro tekert a bal kapufa mellé, majd Liam Delap lövésénél védett nagyot Szafonov, aztán egy kontra végén mégis a franciák találtak be, a labda Senny Mayulu elé került, aki 16 méterről betekerte a bal felsőbe.

Egy kis stat: a Chelsea története során először kapott nyolc gólt egy kétmeccses párharcban. Eddig így csak két angol csapat járt európai kupamérkőzésen, 1960-ban a Wolverhampoton (2:9 a Barcelona ellen), míg 2017-ben az Arsenal (2–10 a Bayern München ellen) szedett be legalább nyolc gólt.

8 - Chelsea have conceded eight goals across a competitive two-legged tie (domestic and European) for the first time in their history. Breached. pic.twitter.com/sxVLoMV43Q — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2026

Azért becsülettel ment előre a londoni gárda, de nem akart összejönni a szépítés neki. Alejandro Garnacho és Moises Caicedo sem találta el a kaput, míg előbbi játékosnak volt egy szép tekerése is, amit Szafonov védett. Még az ág is húzta a Chelsea-t, ugyanis Trevoh Chalobah megsérült, és mivel csapata addigra kihasználta mind az öt cserelehetőségét, 10 emberrel volt kénytelen befejezni a mérkőzést, bár ennek már nem volt jelentősége.

Címvédőként tehát ott van a legjobb nyolc között a Paris Saint-Germain, amely majd a Liverpool–Galatasaray párharc (az odavágón 1–0-ra nyertek a törökök) továbbjutójával találkozik a negyeddöntőben. 0–3

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 (Kvarachelia 6., Barcola 14., Mayulu 62.)

Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 8–2-es összesítéssel

Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 2–0 (Eze 36., Rice 63.)

Továbbjutott: az Arsenal, 3–1-es összesítéssel

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–2 (Haaland 42., ill. Vinícius Júnior 22., 90+3. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Bernardo Silva (20., Man. City)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (G. Inácio 34., P. Goncalves 61., L. Suárez 77. – 11-esből, M. Araújo 92., R. Nel 120+1.) – h. u.

Továbbjutott: a Sporting, 5–3-as összesítéssel