Hétfői sportműsor: lesz meccs az angol, az olasz és a spanyol élvonalban is

Az angol, az olasz és a spanyol labdarúgó-bajnokságban is lesz mérkőzés hétfő este (pályára lép többek között a Chelsea, a Manchester City, a Roma, a Lazio és a Sevilla), az NB II 28. fordulója Vasas–Budafok meccsel zárul. Folytatódik az asztaliteniszezők és a sznúkeresek világbajnoksága, jön a második mérkőzés a férfi röplabda Extraliga döntőjében, a magyar női vízilabda-válogatott Görögországgal játszik a rotterdami világkupa-selejtezőn. Íme, a kiemelt hétfői sportprogram!

MÁJUS 4., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM NB II

28. FORDULÓ

20.00: Vasas–Budafok (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión! ANGOL PREMIER LEAGUE

35. FORDULÓ

16.00: Chelsea–Nottingham (Tv: Spíler1)

21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4) OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ

18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4) SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2) PORTUGÁLIA

32. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Guimaraes (Tv: Sport1) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

11.00 és 18.00: 1. forduló (a 16 közé jutásért) BASEBALL

Kedd, 0.30: Miami Marlins–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2) KERÉKPÁR

Vuelta a Espana, nők

15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2) KOSÁRLABDA

NBA, rájátszás

Kedd, 2.00: New York Knicks–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1066 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Extraliga, férfiak, döntő, 2. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World) SZNÚKER

13.45 és 19.30: világbajnokság, döntő (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

10.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló VÍZILABDA

Női világkupa, selejtező, Rotterdam

Az 5–8. helyért

14.00: Magyarország–Görögország

15.45: Ausztrália–Japán

Az 1–4. helyért

18.30: Hollandia–Egyesült Államok

20.15: Spanyolország–Olaszország A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Nyáguly Gergellyel – Jászó Ádám

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: Kézilabda, beszélgetés Pitz Andrással, az MKSZ utánpótlás-fejlesztési igazgatójával

15.30: Atlétika, a kétszeres olimpiai bajnok magasugró, Ulrike Meyfarth 70 éves – felidézzük a vele készült interjút

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Székely Dávid

17.00: A 2000-es BL-döntő története

17.30: Motorsport, Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operatív igazgatója a magyarországi superbike-hétvégéről és a közelgő MotoGP-futamról

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Röplabda, kapcsolás a Kaposvár–MÁV Előre férfi Extraliga-döntőre. Kommentátor: Csorba András

19.00: Focióra, vendég: Mátyus János, Wukovics László

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Budafok NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág