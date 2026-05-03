Hétfői sportműsor: lesz meccs az angol, az olasz és a spanyol élvonalban is
MÁJUS 4., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
28. FORDULÓ
20.00: Vasas–Budafok (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
ANGOL PREMIER LEAGUE
35. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Nottingham (Tv: Spíler1)
21.00: Everton–Manchester City (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
34. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
PORTUGÁLIA
32. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Guimaraes (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
11.00 és 18.00: 1. forduló (a 16 közé jutásért)
BASEBALL
Kedd, 0.30: Miami Marlins–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana, nők
15.30: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NBA, rájátszás
Kedd, 2.00: New York Knicks–Philadelphia 76ers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1066 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Extraliga, férfiak, döntő, 2. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World)
SZNÚKER
13.45 és 19.30: világbajnokság, döntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
10.00: férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 1. forduló
VÍZILABDA
Női világkupa, selejtező, Rotterdam
Az 5–8. helyért
14.00: Magyarország–Görögország
15.45: Ausztrália–Japán
Az 1–4. helyért
18.30: Hollandia–Egyesült Államok
20.15: Spanyolország–Olaszország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Nyáguly Gergellyel – Jászó Ádám
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: Kézilabda, beszélgetés Pitz Andrással, az MKSZ utánpótlás-fejlesztési igazgatójával
15.30: Atlétika, a kétszeres olimpiai bajnok magasugró, Ulrike Meyfarth 70 éves – felidézzük a vele készült interjút
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Székely Dávid
17.00: A 2000-es BL-döntő története
17.30: Motorsport, Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operatív igazgatója a magyarországi superbike-hétvégéről és a közelgő MotoGP-futamról
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. Röplabda, kapcsolás a Kaposvár–MÁV Előre férfi Extraliga-döntőre. Kommentátor: Csorba András
19.00: Focióra, vendég: Mátyus János, Wukovics László
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Vasas–Budafok NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Regős László Pál. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág