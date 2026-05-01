„Olyan akarok lenni, mint ő” – Szoboszlait bálványozza a Liverpool tizenhét éves tehetsége

2026.05.01. 11:30
Oliver O'Connor (vörös mezben) reméli, egy napon ő is olyan kiváló játékos lesz, mint Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
Szoboszlai Dominik játékát szereti a legjobban a Liverpool első csapatából Oliver O’Connor. Az U18-as gárda középpályása, reméli, egy napon ő is olyan sokoldalú labdarúgó lesz, mint a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, aki az ifjú labdarúgó szerint mind mentálisan, mind játéktudásban csapata egyik legjobbja.

Kisgyermekkorában a házuk kertjében felállított kapu segítségével állandóan a góllövést gyakorolta – meséli Oliver O’Connor, a Liverpool U18-as csapatának középpályása, akivel a „vörösök” honlapján készült interjú. 

A beszélgetésben a 17 éves angol tehetség elmondta: az első csapatból Szoboszlai Dominikot csodálja leginkább, akit emberileg és játékosként is példaképnek tekint.

„Játékának minősége, energikus futballja és sokoldalúsága is csodálatra méltó – jelentette ki O’Connor. – Egyszerűen imádom, ahogyan futballozik, ahogyan jelen van a pályán. Úgy érzem, az övéhez hasonlít a legjobban a játékom – ez az én focim. Elképesztő, hogyan mozog labda nélkül, pont úgy, ahogyan én szeretnék – olyan akarok lenni, mint ő!”

O’Connor arról is beszélt: bálványához hasonlóan ő sem riad meg, ha edzője, Simon Wiles jobbhátvéd posztjára állítja.

„Úgy érzem, minél több poszton vagy képes helytállni, annál nagyobb az esélyed, hogy a kezdőcsapat tagja legyél. Korábban nem voltam túl jó a védekezésben, ezen a téren nagyon sokat segített, hogy ebben a pozícióban is kipróbáltak.”

 

