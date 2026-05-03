Kézilabda: a rangadó megnyerése ellenére nehéz helyzetben Albek Annáék – körkép

2026.05.03. 22:54
Albek Anna (Fotó: Metz Handball)
kézilabda női kézilabda férfi kézilabda Metz Albek Anna
Albek Anna három góljával a címvédő Metz HB házigazdaként 32-28-ra legyőzte a Brest Bretagne-t a francia női kézilabdaliga vasárnapi rangadóján, mégis a vesztes csapat került közelebb a bajnoki cím megszerzéséhez.

A liga honlapja szerint Vámos Petra nem szerepelt a Metz keretében.

Öt fordulóval az idény vége előtt mindkét csapat húsz győzelemmel és egy vereséggel áll a tabellán. Mivel január közepén a Brest hazai pályán 27–23-ra győzött, az egymás elleni eredmények neki kedveznek az idegenben lőtt több gól miatt, vagyis ha a hátralévő mérkőzéseit megnyeri, 2021 után újra bajnok lesz.

A Brest a címvédő Győrrel, a Metz pedig a román CSM Bucuresti-tel játszik majd a Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének elődöntőjében, június első hétvégéjén.

Szabó Anna három, Faragó Luca egy találattal járult hozzá az Európa-liga-címvédő, és a mostani idényben is elődöntős Thüringer HC 29–28-as hazai győzelméhez a HSG Blomberg-Lippe ellen a német női bajnokság elődöntőjének második meccsén. A párharc 1–1-re áll.

Fazekas Virág három gólja ellenére a Sönderjyske hazai pályán 30–25-re kikapott a Nyköbing Falstertől a dán női élvonal felsőházi rájátszásán.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a MOL Extraliga-címvédő Dunaszerdahely 23–22-re kikapott az MSK Iuventa Michalovce otthonában a szlovák női bajnokság rájátszásában. Bánfai Kíra négy, Pénzes Mónika két, Élő Beatrix egy gólt lőtt a vendégeknél.

Leimeter Csaba három gólt lőtt, Nagy Benedek pedig kilenc védéssel zárt a feljutást jelentő második helyen álló Balingen-Weilstettenben, amely otthon 32–32-es döntetlent játszott a TSV Bayer Dormagennel a német másodosztályban.

 

