Hetedszer nyerte meg a női röplabda Bajnokok Ligáját a török VakifBank

2026.05.03. 21:39
A VakifBank 3:1-re legyőzte az ugyancsak török Eczacibasi csapatát a női röplabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, Isztambulban.

Az európai szövetség honlapja szerint a szerb Tijana Boskovics 33, az orosz Marina Markova 26 ponttal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Ebrar Karakurt húsz, Sinead Jack Kisal 14 ponttal zárt.

A VakifBank 1998 óta 12. alkalommal játszott BL-döntőt és a hetedik sikerét ünnepelhette.

A bronzmérkőzésen két olasz csapat találkozott: a tavalyi aranyérmes Conegliano 3:0-ra nyert a Kántor Sándort másodedzőként foglalkoztató Scandicci ellen.

Az elődöntőben a VakifBank a Coneglianót, az Eczacibasi pedig a Scandiccit győzte le egyaránt 3:2-re.

 

