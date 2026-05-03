Hetedszer nyerte meg a női röplabda Bajnokok Ligáját a török VakifBank

Az európai szövetség honlapja szerint a szerb Tijana Boskovics 33, az orosz Marina Markova 26 ponttal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Ebrar Karakurt húsz, Sinead Jack Kisal 14 ponttal zárt.

A VakifBank 1998 óta 12. alkalommal játszott BL-döntőt és a hetedik sikerét ünnepelhette.

A bronzmérkőzésen két olasz csapat találkozott: a tavalyi aranyérmes Conegliano 3:0-ra nyert a Kántor Sándort másodedzőként foglalkoztató Scandicci ellen.

Az elődöntőben a VakifBank a Coneglianót, az Eczacibasi pedig a Scandiccit győzte le egyaránt 3:2-re.