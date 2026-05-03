Asztalitenisz-vb: férficsapatunk Svédország ellen kezd a főtáblán

Még meg sem emésztette a nemzetköz pingpongvilág, hogy a kínai férficsapat 25 év után kapott ki világbajnoki mérkőzésen – szombaton Dél-Koreától 3:1-re –, vasárnap újabb zakót könyvelhetett el a sportág nagyhatalma, Svédországtól szenvedett 3:2-es vereséget. A svédek ezt megelőzően 2000-ben, a Kuala Lumpur-i világbajnokság döntőjében nyertek Kína ellen, akkor még olyan legendák játszottak a skandinávoknál, mint Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson vagy éppen Peter Karlsson. A kínaiak botladozásának a történelmi eredményeket leszámítva egyelőre nincs igazán nagy jelentősége, hiszen a hétvégi csoportmeccsek csak arról döntöttek, ki hová kerül főtáblán, de azért jelzésnek felfogható: ez a mostani kínai férficsapat korántsem legyőzhetetlen.

A nőknél viszont továbbra is külön szintet képviselnek, a hétvégén Romániát, Tajvant és Dél-Koreát is 3:0-ra verték meg, nehéz elképzelni, hogy a mostani vb záró napján ne a kínaiak nyakába akasszák az aranyérmet. A világranglista-26. Szőcs Bernadette vezérelte románok is megmutatták magukat, Kínával szemben ugyan nem volt esélyük, de még szombaton Dél-Koreát, vasárnap pedig Tajvant is legyőzték, ami azt jelenti, hogy simán odaérhetnek a dobogó közelébe.

Ami pedig a folytatást illeti, vasárnap este már el is készítették a hétfőn rajtoló 32 csapatos főtábla sorsolását. Az biztos volt, hogy a csoportkörből egyenes ágon, de csak második helyen továbbjutó magyar férficsapat az első nyolc kiemeltből kap ellenfelet, Fortuna pedig nem aprózta el, a mieinknek a kínaiakat legyőző svédekkel kell megküzdeniük a 16 közé jutásért.

ASZTALITENISZ

57. CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

A főtáblás helyekért

Férfiak. 1. csoport: Svédország–Kína 3:2, Dél-Korea–Anglia 3:0. A végeredmény: 1. Svédország 6 pont, 2. Dél-Korea 5, 3. Kína 4, 4. Anglia 3. 2. csoport: Franciaország–Japán 3:2, Tajvan–Németország 3:1. A végeredmény: 1. Franciaország 6, 2. Japán 4 (7:6), 3. Németország 4 (5:8), 4. Tajvan 4 (3:7)

Nők. 1. csoport: Kína–Dél-Korea 3:0, Románia–Tajvan 3:1. A végeredmény: 1. Kína 6, 2. Románia 5, 3. Tajvan 4, 4. Dél-Korea 3. 2. csoport: Japán–Németország 3:1, Franciaország–Anglia 3:0. A végeredmény: 1. Japán 6, 2. Németország 5, 3. Franciaország 4, 4. Anglia 3