Lisszabonban feltámadt a Sporting, véget ért a Bodö/Glimt nagy BL-menetelése

A már eddig is a sorozat legnagyobb szenzációjának számító Bodö/Glimt az első mérkőzésen hazai pályán 3–0-s előnyt szerzett a Sporting Lisszabon ellen, így bár a José Alvalade Stadionban nem számíthatott könnyű visszavágóra, egyértelműen minden esélye megvolt a továbbjutásra. A norvégok már a mérkőzés előtt újabb fejezetet írtak a Bajnokok Ligája történelemkönyvébe: először fordult elő, hogy egy csapat sorozatban hatszor is ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára.

A mérkőzés óriási lisszaboni rohamokkal indult, nem telt el negyedóra, amikor a Sporting már a negyedik helyzetét alakította ki a Bodö/Glimt kapuja előtt – de gólt ekkor még nem szerzett, hiába diktált magához képest is rendkívüli tempót az ibériai gárda. Nem úgy a 34. percben, amikor jobb oldali szöglet után góllá érett a Sporting nyomása, és Goncalo Inácio fejjel megszerezte a várva várt, és mindenképpen megérdemelt vezetést csapatának. 1–0

A helyzetek száma alapján a Sporting még közelebb is kerülhetett volna összesítésben ellenfeléhez, mint kettő gól, mégis tulajdonképpen örülhetett annak, hogy egygólos vezetéssel mehetett a szünetre: a 42. percben ugyanis Odin Björtuft fejesénél a kapufa segítette ki Ruí Silva kapust, ráadásul egymás után kétszer is.

A második félidőt újra rohamokkal indította a Sporting, bár nem annyira erőteljesen, mint az elsőt – mégis a 61. percben már kétgólos előnyben voltak a hazaiak: Geny Catamo nagyszerűen ugratta ki a jobb szélen megugró Luís Suárezt, aki középre passzolt, az üresen érkező Pedro Goncalves pedig öt méterről már könnyedén helyezett a norvégok kapujába. 2–0

Ezután persze még inkább eksztázisba jött a hazai közönség, a Sporting pedig kezdte elhinni, hogy megfordíthatja a párharcot, akár a rendes játékidőben: hát még a 75. percben, amikor VAR-vizsgálat után, kezezés miatt tizenegyest kaptak a hazaiak. A labda mögé Luís Suárez állt, és biztos lábbal lőtte a labdát a jobb sarokba – ezzel a góllal a Sporting egalizált az összesítésben. 3–0

S nem volt megállás egy percre sem... A pálya felbillent, maradt hatalmas fölényben a Sporting, amely a 83. percben a kapufát is eltalálta, és ezt követően is tűz alatt tartotta a teljesen passzív Bodö/Glimt kapuját a továbbjutást érő gól reményében. A norvégok áldhatták a szerencséjüket, hogy kibekkelték a hátralévő perceket, így következhetett a kétszer tizenöt perc hosszabbítás. Ahol nem kellett két percet sem várni a Sporting negyedik góljára: Francisco Trincao okosan lekészített labdáját Maximiliano Araújo lőtte a rövid sarokba, újabb hangrobbanást okozva a José Alvalade Stadionban. 4–0

A folytatásban a Sporting már őrizte előnyét, majd a 121. percben biztossá tette továbbjutását: Rafael Nel lőtt szép gólt a norvégok kapujába, kialakítva az 5–0-s végeredményt, amelynek köszönhetően a hazaiak megfordították a párharcot, véget vetve a Bodö/Glimt BL-menetelésének. 5–0

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (G. Inácio 34., P. Goncalves 61., L. Suárez 77. – 11-esből, M. Araújo 92., R. Nel 121.) – h. u.

Továbbjutott: a Sporting CP, 5–3-as összesítéssel

21.00: Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport2)