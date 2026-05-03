Idegenben két vállra fektette az Espanyolt, elhalasztotta a bajnokavatást a Real Madrid

A városi vetélytárs Espanyol csinálhatott bajnokot a Barcelonából, amennyiben legalább döntetlent ér el a Real Madrid vendéglátójaként. A hazaiak győzelemre nemigen számíthattak, hiszen a 2026-os naptári évben még egyszer sem szerezték meg mindhárom pontot a ligában, a „királyiak” pedig szerették volna legalább a következő fordulóig, a barcelonai el Clásicóig elodázni az ősi rivális megkoronázását.

Nem kellett sokáig várni az első nagy gólhelyzetre: a 8. percben Vinícius Júnior célozta meg Marko Dmitrovics kapuját a tizenhatos vonaláról, de balszerencséjére lövése a kapufán csattant. Aki a biztató kezdés után arra számított, hogy futószalagon érkeznek majd a helyzetek, annak csalódnia kellett: a két csapatnak sikerült egy-egy kaput eltaláló kísérlettel lehozni az első félidőt, amelyben egy csúnya Omar el-Hilali-belépő is borzolta a kedélyeket. A marokkói a 25. percben lépett oda betonkeményen Viníciusnak, elsőre piros lapot kapott Jesús Gil Manzano játékvezetőtől, ám a VAR-szobában – jogosan – úgy vélték, a sárga lap elégséges büntetés lesz.

Tíz percet kellett várni a második félidőben, hogy a fölényben futballozó vendégek megszerezzék a vezetést: ekkor Gonzalo García találta meg remek labdával a tizenhatoson belül helyezkedő Vinícius Júniort, a brazil szépen átvette a labdát, és a kapufa „közreműködésével” a hálóba lőtt. Ezzel a dél-amerikai fenegyereknél beindult az üzlet, tizenegy perccel később már két gól állt a neve mellett, ekkor Jude Bellingham sarokkal tette elé a labdát, ő pedig pazar mozdulattal kilőtte a hosszú sarkot. A folytatásban már sorozatban jöttek a madridi helyzetek, előbb Franco Mastantuono, majd Gonzalo García puskázott el egyet-egyet, de több gól már nem esett – 2–0-s sikerével elnapolta a bajnokavatást a fővárosi gárda.

SPANYOL LA LIGA

34. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Espanyol–Real Madrid 0–2 (Vinícius Jr. 55., 66.)

Celta Vigo–Elche 3–1 (H. Álvarez 14., I. Aspas 30., B. Iglesías 85., ill. A. Silva 82. – 11-esből)

Getafe–Rayo Vallecano 0–2 (Camello 38., Nteka 73.)

Betis–Oviedo 3–0 (C. Hernández 22., 58., Ezalzuli 45.)

HÉTFŐ

21.00: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Alavés–Athletic Bilbao 2–4 (Blanco 8., Tenaglia 68., ill. Navarro 46., Sancet 74., N. Williams 83., 87.)

Osasuna–FC Barcelona 1–2 (R. García 89., ill. Lewandowski 81., Ferran Torres 86.)

Villarreal–Levante 5–1 (Mikautadze 38., 68., Moleiro 62., Buchanan 87., Pépé 90., ill. Espi 51.)

Valencia–Atlético Madrid 0–2 (Luque 74., Cubo 82.)

Pénteken játszották

Girona–Mallorca 0–1 (S. Costa 42.)