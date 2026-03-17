Az Arsenal gyönyörű gólokkal jutott tovább a Leverkusen ellen

Az angol és a német csapat az első meccsen 1–1-es döntetlent játszott Leverkusenben, így az Arsenal hazai pályán esélyesebb volt a továbbjutásra.

A londoniak az első félidőben mutatott támadójátékukkal igazolták, hogy miért zárták hibátlan mérleggel a ligaszakaszt. Ezzel együtt a németek nagyszerűen helytálltak, és csak Eberechi Eze tudta bevenni Janis Blaswich kapuját. Az angol válogatott játékosa a 36. percben gyönyörű passzsorozat végén bombázott a vendégek kapujába 20 méterről.

Blaswich nagyszerűen védett, de az Arteta-csapat rohamaival szemben Kasper Hjulmand együttese nem tudott teljesen hibátlanul védekezni. A 63. percben Declan Rice is betalált 18 méterről, ez sem volt csúnya lövés.

Bár a Leverkusen becsülettel támadott, nem sok esélye volt, nemhogy az egyenlítésre. A hajrában Christian Kofane bombáját David Raya bravúrral védte.

Maradt a 2–0, így az angolok 3–1-es összesítéssel bejutottak a negyeddöntőbe, ahol a bravúros fordítással továbbjutó portugál Sporting lesz az ellenfelük.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

