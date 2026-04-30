BL: Jogosan vonták vissza az Arsenal javára megítélt 11-est? Szavazzon!

2026.04.30. 07:24
null
A BBC ezzel a képpel teszi fel a kérdést, 11-est ért-e Dávid Hancko megmozdulása (Forrás: bbc.com)
Bajnokok Ligája Arsenal Atlético Madrid
Az Atlético Madrid–Arsenal (1–1) BL-elődöntő után a legtöbb nyilatkozat, beszámoló a mérkőzés hajrájában történt, elsőre megítélt, majd videózás után visszavont tizenegyes szituációval foglalkozik, melynél Dávid Hancko rátartott Eberechi Eze lábára. Önnek mi a véleménye Danny Makkelie játékvezető döntéséről?

Jól döntött Danny Makkelie játékvezető, hogy visszavonta az Arsenal javára megítélt második tizenegyest?

AZ UEFA VIDEÓJÁHOZ KATTINTSON A KÉPRE! (Forrás: uefa.com, a megketeikntéshez regisztráció szükséges, a vitatott eset a videó végén található)

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (N. Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone
ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)
A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.

Mikel Arteta: Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket

Diego Simeone: Talán többet birtokolták a labdát, de kevesebb helyzetük volt. Azt gondolom, jól védekeztünk, elöl sok lehetőségünk volt, a közönség pedig, mint mindig, fantasztikusan teljesített.

Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

Julián Álvarez és Viktor Gyökeres is büntetőből talált be, Londonban dől el, melyik csapat léphet pályára a budapesti döntőben.

 

Bajnokok Ligája Arsenal Atlético Madrid
Legfrissebb hírek

Mikel Arteta: Elfogadhatatlan, hogy visszavonták a második tizenegyesünket

Bajnokok Ligája
8 órája

Döntetlen az Atlético Madrid és az Arsenal BL-elődöntőjének első felvonásán

Bajnokok Ligája
9 órája

Griezmann, Lookman és Álvarez rohamoz az Atletinél az Arsenal ellen

Bajnokok Ligája
12 órája

Az Atléticónál szeretnék BL-győzelemmel búcsúztatni Antoine Griezmannt

Bajnokok Ligája
20 órája

Kvarachelia megdöntötte Dembélé rekordját, Kane is történelmet írt

Bajnokok Ligája
21 órája

„Ez volt a legjobb meccs, amelynek edzőként a részese voltam” – Luis Enrique a Bayern elleni BL-klasszikusról

Bajnokok Ligája
Tegnap, 7:49

Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók

Bajnokok Ligája
2026.04.28. 23:49

BL-klasszikus lett belőle! 5–4-es PSG-siker a Bayern ellen az elődöntő első meccsén

Bajnokok Ligája
2026.04.28. 23:02
Ezek is érdekelhetik