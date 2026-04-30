BL: Jogosan vonták vissza az Arsenal javára megítélt 11-est? Szavazzon!
Az Atlético Madrid–Arsenal (1–1) BL-elődöntő után a legtöbb nyilatkozat, beszámoló a mérkőzés hajrájában történt, elsőre megítélt, majd videózás után visszavont tizenegyes szituációval foglalkozik, melynél Dávid Hancko rátartott Eberechi Eze lábára. Önnek mi a véleménye Danny Makkelie játékvezető döntéséről?
Jól döntött Danny Makkelie játékvezető, hogy visszavonta az Arsenal javára megítélt második tizenegyest?
BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (N. Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone
ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Menedzser: Mikel Arteta
Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)
A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.
Ousmane Dembélé: Hihetetlen meccs volt! – reakciók
