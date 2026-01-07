Átigazolja a Premier League egyik legjobbját a Man. City; Guéhi is zöld utat kapott

A megbízható Fabrizio Romano közösségi oldalán számolt be arról, hogy Antoine Semenyo 65 millió fontért a Manchester City játékosa lesz. A Bournemouth támadója már karácsony előtt meghozta döntését, amivel négy másik Premier League-csapatot utasított vissza.

Semenyo szerdán este játssza utolsó mérkőzését a „cseresznyések” színeiben, az ellenfél a Tottenham Hotspur lesz hazai pályán. A manchesteriek csütörtökön várják orvosi vizsgálatra a 26 éves ghánai szélsőt, akinek kilenc gólja és három előkészítése van az idényben.



Pep Guardiola csapata Marc Guéhi személyében angol válogatott hátvéddel is erősödhet, erre a Crystal Palace vezetőedzője, Oliver Glasner tett konkrét utalást:

„Nyáron lejár a szerződése, ilyenkor már a pénzügyi szempont fontosabb a sportszakmainál. Ha érkezik egy megfelelő ajánlat a Citytől, Marc pedig menni szeretne, akkor nincs akadálya az üzletnek.”

A bajnoki címre pályázó égszínkékeknek azért lehet nagy szükségük Guéhire, mert Josko Gvardiol és Rúben Dias is kidőlt a sorból sérülés miatt.